NYPD despliega más policías en universidades de la ciudad tras el tiroteo en la Universidad de Brown

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) declaró el sábado el despliegue de más policías en las universidades locales en respuesta al tiroteo masivo ocurrido en la Universidad de Brown.

El NYPD aseguró que no se conocía ninguna amenaza ni conexión con la Gran Manzana por el tiroteo que tuvo lugar después de las 4:00 de la tarde en el campus de la universidad de la Ivy League, en el que dos personas murieron y hubo ocho personas heridas en Providence, Rhode Island.

“Estamos rastreando el incidente del tirador activo en la Universidad de Brown y coordinando con nuestros colaboradores allí. En este momento, no se conoce ningún nexo con la ciudad de Nueva York, pero por precaución, estamos desplegando efectivos adicionales en las universidades locales”, apuntó NYPD en redes sociales.

Al ser cuestionado si la respuesta policial implica el despliegue en los propios campus universitarios o en las calles y áreas circundantes, un vocero de departamento señaló: “No hemos detallado exactamente en qué áreas los estamos desplegando”.

La policía de Nueva York está coordinando con las autoridades de Rhode Island, de acuerdo con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

Por su parte, en Morningside Heights, Melanie Bernitz, vicepresidenta ejecutiva de Vida y Bienestar de la Universidad de Columbia, envió un correo electrónico masivo a la comunidad de Columbia, apuntó que la seguridad del campus estaba haciendo inspecciones adicionales en los edificios, informó Daily News.

“Como muchos de ustedes ya saben, esta noche se han recibido informes de un tirador activo en el campus de la Universidad de Brown, y estamos monitoreando de cerca la situación”, declaró Bernitz. “Estamos conmocionados y horrorizados, y nuestros más sinceros pensamientos están con toda la comunidad de Brown”.

“No hay indicios de ninguna conexión con Columbia ni de un mayor riesgo para ella, pero por precaución, Seguridad Pública está realizando inspecciones adicionales en los edificios y estamos trabajando con nuestros socios del Departamento de Policía de Nueva York para implementar medidas de seguridad adicionales en nuestros campus“.

“Como siempre, por favor, contacten a Seguridad Pública inmediatamente si detectan algo preocupante o inusual. También asegúrense de tener instalada la aplicación LionsSafe”.

El segundo día de exámenes finales del semestre de otoño empezaba en la Universidad de Brown, cuando el instituto educativo emitió la alerta de tirador activo e hizo un llamado a los alumnos y al personal a resguardarse en sus hogares.

El tiroteo sucedió cerca del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Facultad de Ingeniería y el departamento de Física de la universidad. De acuerdo con la página web de la universidad, el edificio cuenta con más de 100 laboratorios, decenas de aulas y oficinas.

Todavía los funcionarios están tras las pesquisas, quien sigue prófugo de la justicia.

