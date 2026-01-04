Así celebraron los venezolanos la captura de Maduro

Miles de venezolanos en todo el mundo celebraron este sábado y domingo la captura por parte de Estados Unidos del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, con multitudinarias manifestaciones.

Las celebraciones, que contrastan con las calles vacían en Caracas debido a la incertidumbre en torno al futuro político del país y a la represión del régimen chavista, se vieron en Estados Unidos, Latinoamérica y varios países de Europa.

Las manifestaciones se caracterizaron por el ambiente festivo y la exigencia de que se abra un nuevo proceso democrático bajo el liderazgo del presidente electo Edmundo González y de la Nobel de la Paz María Corina Machado.

Si bien también se han registrado otras manifestaciones de grupos de izquierda en rechazo a lo que denominan la “intervención” de Estados Unidos en Venezuela, la mayoría de ellas fueron de grupos no venezolanos y no fueron tan multitudinarias.

Organismos con la ACNUR han documentado que casi 8 millones de venezolanos han salido de su país bajo el régimen chavista.

Así se vivió en algunos países:

Estados Unidos

Miles de venezolanos se reunió en El Arepazo, uno de los restaurantes venezolanos más populares de la ciudad de Doral, donde vive y se congregó gran parte de la diáspora en el área metropolitana de Miami, Florida.

Sesiones musicales, incluyendo tambores que celebran la herencia afrovenezolana, gaitas (música tradicional navideña), reguetón y las más recientes canciones de Danny Ocean y Rawayana sobre el rechazo al régimen chavista y la nostalgia por el país sonaban a todo volumen en decenas de autos y competían con las bocinas que no paraban de sonar.

Al menos 10 puestos de venta de banderas, carteleras, camisetas, vuvuzuelas, fotos de Maduro esposado, cintas para la cabeza y gorras, estaban abarrotados de clientes.

También hubo una gran manifestación en Houston, Texas.

RIGHT NOW: Huge celebration outside El Arepazo in Doral after Maduro was captured by US forces overnight pic.twitter.com/E3rMJs7BBN — Joel Franco (@OfficialJoelF) January 3, 2026

Puerto Rico

Con banderas, pancartas y mensajes de unidad, unos 75 manifestantes se reunieron en la Plaza Bolívar de Santurce (San Juan), reafirmando su determinación de mantenerse activos y dispuestos a realizar este tipo de manifestaciones las veces que sea necesario y utilizando la consigna ‘hasta el final’.

“Hemos esperado más de 20 años por esto. Hoy nos reunimos nuevamente porque al igual que millones de compatriotas en todo el mundo, los venezolanos en Puerto Rico somos una comunidad que no se rinde”, expresó Sonia Cosme, presidenta de la organización sin fines de lucro Casa Venezuela, en un comunicado citado por EFE.

En repetidas ocasiones, el grupo cantó el himno nacional venezolano y se abrazaron con lágrimas de emoción por el operativo celebrado en la madrugada del sábado en Caracas y porque esto podría llevar a que el país viva de una manera más libre y democrática.

Venezolanos en Puerto Rico se unen a convocatoria mundial por la libertad y el clamor democrático de su país natal.

📷: Sammy Vélez/NotiCentro



Pendientes a https://t.co/pG2SjDQ5Xp y NotiCentro Fin de Semana para más detalles. pic.twitter.com/ErFZwKgG8Y — NotiCentro (@NoticentroWAPA) January 4, 2026

Argentina

Los manifestantes se reunieron en las inmediaciones del Obelisco, símbolo de la ciudad de Buenos Aires, con banderas venezolanas, gorras tricolor y carteles con mensajes de apoyo a la intervención ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La movilización fue convocada por un conjunto de organizaciones de la comunidad venezolana en Argentina para “exigir el inicio de una transición hacia la democracia”.

Jesús López, residente en Buenos Aires desde hace ocho años, afirmó a EFE: “Estamos celebrando que empezó la liberación plena de Venezuela. Cayó la cabeza, pero todavía falta mucho por hacer”.

🇦🇷🇻🇪 | Celebración de Venezolanos en Buenos Aires, Argentina, por la captura de Maduro. pic.twitter.com/myNGZIaaTp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 4, 2026

México

En la capital mexicana, la protesta de venezolanos y simpatizantes se concentró en puntos emblemáticos como el monumento a la Revolución, el de Simón Bolívar, el Parque Lincoln, entre otros.

La venezolana, Milagros Torres, resumió a EFE el ánimo de la jornada: “Nos sentimos felices, realmente al fin como que vamos un paso adelante para la libertad de Venezuela. No saben la emoción tan grande que es para todos nosotros”.

#LoUltimo #Venezuela

¡Libertad!, es el grito en calles de Caracas. Miles de venezolanos salen a celebrar captura de Nicolás Maduro por parte #EEUU de Donald Trump. Ondean banderas y cantan: “¡Gloria al bravo pueblo!”.

Reporta Sol y Luna

Los mexicanos, México, Sigan, Sheinbaum pic.twitter.com/5oCZdAHnbT — DiarioNoticiasWeb.Org (@DiarioNoticiaI) January 3, 2026

España

Unos 2.500 venezolanos, según datos de las autoridades españolas, se congregaron espontáneamente este sábado en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, para celebrar, cantando y bailando, la “caída” de Nicolás Maduro.

A los pies de un enorme árbol de Navidad instalado en la amplia plaza, hicieron corrillos con altavoces de música y, rodeados de turistas curiosos o de españoles que les felicitaban a su paso por la Puerta del Sol, los venezolanos de Madrid corearon al unísono “Gloria al Pueblo” o bailaron la conga con la canción “Amparito”.

También se registró una importante manifestación en Barcelona.

Miles de venezolanos se concentran en la Puerta del Sol, en #Madrid, para celebrar la caída de Nicolás Maduro del poder.#Venezuela pic.twitter.com/TTloWiWZhZ — Emanuel Figueroa (@EmaFigueroaC) January 3, 2026

Colombia

Centenares de ciudadanos venezolanos se reunieron este sábado en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá y en otras ciudades de Colombia.

La multitud fue creciendo a lo largo de la tarde en la Plaza de Bolívar y el encuentro terminó convertido en una suerte de carnaval con pitos, vuvuzelas y chorros de espuma al grito de ‘ya cayó, ya cayó, este gobierno ya cayó’.

#Bogotá | Cientos de venezolanos se reúnen en la Plaza de Bolívar para celebrar la caída del régimen de Nicolás Maduro tras la intervención de EE. UU.



▪️Sueñan con volver a casa luego de casi 30 años de chavismo. pic.twitter.com/qKemoFelqD — La FM (@lafm) January 3, 2026

También hubo importantes manifestaciones a favor de la captura de Maduro en Bolivia, Uruguay, Inglaterra, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Chile o Panamá.