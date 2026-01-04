Billy Joel aparece en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral

El cantante Billy Joel hizo una aparición musical sorpresa en el escenario y ofreció su primer show tras el diagnóstico de hidrocefalia normotensiva.

Para sorpresa de todos, el intérprete de ‘Piano Man’ se presentó el viernes 2 de enero de 2026, durante la celebración del 30.º aniversario del municipio de Wellington, al sur de Florida.

El show contó con la participación de una banda tributo a Billy Joel llamada Turnstiles, la cual era la encargada de cerrar la noche. Durante todo el show la agrupación insinuó que habría un invitado especial. Nadie sabía quién era ese invitado especial. Y al final de la noche, el público quedó sorprendido al ver en el escenario al mismísimo Billy Joel.

El artista subió al escenario con apoyo de un bastón. Con una gran sonrisa el artista interpretó dos canciones de su repertorio: “Big Shot” y “We Didn’t Start the Fire”.

It's been "The Longest Time" since fans saw Billy Joel play live … and that all changed Friday night when he surprised a group at a town celebration with a 2-song set! https://t.co/xUY2UVmbt6 pic.twitter.com/o1QyKg63Aw — TMZ (@TMZ) January 3, 2026

“No estaba planeando trabajar esta noche”, bromeó Joel ante los asistentes, según recogió The Palm Beach Post.

Para hacer más emotivo el momento, Billy Joel estuvo acompañado en el escenario por su esposa Alexis Roderick y sus dos hijas menores.

La presentación de Billy Joel es particularmente especial debido a que en mayo de 2025 hizo público su diagnóstico de hidrocefalia hipertensiva. Esta enfermedad cerebral se debe a la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro y afectó su sentido de la audición, equilibrio y visión. “Esta condición se ha visto exacerbada por presentaciones recientes”, se dijo en un comunicado oficial.

El diagnóstico obligó a Billy Joel a retirarse de los escenarios. El artista acababa de cerrar una histórica residencia de 10 años en el Madison Square Garden y tras el diagnóstico canceló 17 conciertos previstos para 2025 y 2026.

Un mes después, Billy Joel transmitió calma a sus fans al asegurar que se sentía mejor de lo que parecía. “No me estoy muriendo. Me siento bien. Siguen refiriéndose a lo que tengo como un trastorno cerebral, así que suena mucho peor de lo que yo siento”, dijo el músico en julio de 2025, durante una entrevista en el podcast Club Random de Bill Maher.

