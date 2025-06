Billy Joel intentó quitarse la vida tras tener una aventura con la esposa de su amigo

El cantante Billy Joel reveló un difícil momento que vivió luego de que tuvo una aventura con la esposa de su amigo, lo que lo llevó a intentar quitarse la vida dos veces.

El pasado 4 de junio se estrenó la primera mitad del nuevo documental de la cantante de “Vienna”, Billy Joel: And So It Goes , en el Festival Tribeca de la ciudad de Nueva York.

En el documental se relata que cuando Joel rondaba sus 20 tenía una banda llamada Attila con su mejor amigo Jon Small. En ese entonces, Small vivía con su entonces esposa Elizabeth Webber y su hijo.

Webber explica en el documental que pasaba mucho tiempo con Billy y con el tiempo su esposo se enteró de que había algo más entre ellos. Fue el propio Billy Joel quien le confesó esta aventura a su amigo. “Estoy enamorado de tu esposa”, le confesó Joel.

Joel explicó cómo se sintió tras el affair con la esposa de su amigo y relató que se generó una pelea. “Me sentí muy, muy culpable. Tenían un hijo. Me sentí como un rompehogares. Estaba enamorado de una mujer y me dieron un puñetazo en la nariz, que me lo merecía. Jon estaba muy disgustado. Yo estaba muy disgustado”, dijo el cantante de “Piano Man”.

Este conflicto causó que la banda llegara a su fin y Joel cayó en una difícil situación en la que bebía alcohol casi todo el tiempo. Según explicó el cantante, estaba tan deprimido que pensó en quitarse la vida.

“No tenía dónde vivir. Dormía en lavanderías y estaba deprimido, creo que hasta el punto de estar casi psicótico. Así que pensé: ‘Ya está. No quiero vivir más’. Tenía mucho dolor y pensaba: ‘¿Para qué quedarme? Mañana será igual que hoy, y hoy es un desastre’. Así que pensé en acabar con todo”.

Tras consumir muchas pastillas para dormir, Billy Joel estuvo en coma durante varios días. “Pero Billy decidió que se los iba a llevar a todos… estuvo en coma durante días y días”, dijo en el documental la hermana del cantante, Judy Molinari, quien le facilitó las pastillas ya que era asistente médica.

Billy Joel se recuperó pero luego volvió a intentar quitarse la vida al ingerir líquido limpiador. Paradójicamente, fue su excompañero de banda y amigo Jon Small quien lo encontró y lo llevó al hospital.

“Aunque nuestra amistad estaba a punto de estallar, Jon me salvó la vida”, dijo Joel.

En el documental Small aseguró que perdonó a Joel por lo ocurrido.: “Nunca me dijo nada realmente. La única respuesta práctica que puedo dar sobre por qué a Billy le costó tanto fue porque me amaba tanto y le dolía mucho hacerme tanto daño. Al final, lo perdoné”.

Billy Joel y Elizabeth Weber se reencontraron tiempo después y estuvieron casados ​​entre 1973 y 1982.

Hace pocos días Billy Joel confirmó que fue diagnosticado con hidrocefalia normotensiva. En el comunicado se explica que “esta condición se ha agravado por conciertos recientes, lo que le ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio”.

