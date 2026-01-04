Cyndi Lauper tendrá su primera residencia en Las Vegas

Aunque Cyndi Lauper puso punto final a su Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour el 30 de agosto de 2025, esto no implica que se despida definitivamente de los escenarios. La legendaria cantante confirmó hace unos días su primera residencia en Las Vegas, la cual tendrá lugar en el Colosseum del Caesars Palace, con seis presentaciones entre el 24 de abril y el 2 de mayo de 2026.

La noticia la dio a conocer en sus redes sociales poco después de la emisión del especial televisivo “A Grammy Salute to Cyndi Lauper: Live from the Hollywood Bowl”, transmitido por CBS, un homenaje a su carrera que contó con actuaciones de figuras como SZA, Cher y Joni Mitchell. Este programa fue grabado durante las dos últimas fechas de su gira de despedida, realizadas el 29 y 30 de agosto en el Hollywood Bowl.

A estos logros se suma su reciente ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll, ceremonia celebrada en Los Ángeles el pasado 8 de noviembre, así como el estreno de Working Girl, The Musical, una producción con música original de Lauper presentada en La Jolla Playhouse.

Según informó Live Nation, la residencia representará “una oportunidad para que los fans que no pudieron asistir a su gira de despedida celebren una vez más”. Entre las fechas ya confirmadas se encuentran el 24, 25 y 29 de abril, además del 1 y 2 de mayo de 2026.

Cabe señalar que durante su gira de despedida, Cyndi Lauper realizó un extenso recorrido internacional que recibió excelentes críticas e incluyó su primer concierto como artista principal en el Madison Square Garden, con localidades agotadas. El tour tuvo invitados especiales como Chaka Khan, Sam Smith y Hayley Williams, y presentó colaboraciones artísticas con Yayoi Kusama, Daniel Wurtzel, así como con los diseñadores Christian Siriano y Geoffrey Mac.

Por último, el documental de larga duración sobre su vida y trayectoria, Let The Canary Sing, dirigido por Alison Ellwood, se encuentra disponible en la plataforma Paramount+. Además, Lauper ha participado recientemente en programas televisivos como The Late Show With Stephen Colbert, Good Morning America, The Graham Norton Show, Jimmy Kimmel Live! y CBS Sunday Morning, donde ha hablado sobre su histórica carrera.

