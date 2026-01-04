Futbolistas venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro tras la invasión estadounidense a Venezuela trascendió la política y alcanzó al deporte, con algunas figuras del fútbol venezolano que no dudaron en expresar su alegría por este desenlace.

Gran parte de los jugadores de la selección de Venezuela no emitieron opiniones, pero el exjugador del Mazatlán, Eduard Bello, fue uno de los pocos en reaccionar.

El atacante celebró en redes sociales que las fuerzas del orden de Estados Unidos hayan ingresado a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa.

Bello publicó en su cuenta de Instagram una frase bíblica acompañada de un video donde se puede ver a una multitud reunida ondeando banderas de Venezuela. “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (San Mateo 18:20)”, escribió en sus historias.

Por su parte, la otra figura que celebró el arresto de Nicolás Maduro fue el exjugador Gabriel Cichero. A través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía suya vistiendo la casaca de la selección y con un mensaje esperanzador.

“Libertad 2026. Inicia el cambio en Venezuela. Vamos todos unidos en abrazar a un país necesitado de unión y #mentalidad winner”, escribió.

Las publicaciones se dieron horas después de que Donald Trump anunciara que fuerzas del orden de Estados Unidos ingresaron a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa.

La pareja que representaba el poder político en Venezuela es acusada por una corte del distrito sur de Nueva York de cuatro cargos. A Maduro y Flores se les señala por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína.

También, por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.



