Sergio “Checo” Pérez y Juan Guillermo Cuadrado piden orar por Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras un operativo militar de Estados Unidos en Caracas ha generado reacciones en distintos ámbitos a nivel mundial, incluido el deportivo.

Figuras del fútbol, del olimpismo y del automovilismo han utilizado sus redes sociales para pronunciarse sobre un hecho que ha marcado la agenda internacional de este sábado 3 de enero.

Entre los mensajes que más repercusión han tenido se encuentran los de deportistas latinoamericanos con vínculos directos o emocionales con Venezuela, quienes han compartido palabras de apoyo, esperanza o alivio ante el momento que atraviesa el país sudamericano, priorizando el impacto humano por encima de cualquier lectura deportiva.

Uno de los mensajes más compartidos fue el del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien a través de una historia en Instagram envió un mensaje directo al pueblo venezolano. “Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela”, escribió el tapatío, acompañado de un fondo de la ventana de un avión.

¡¡NO SE QUEDÓ CALLADO!!🇻🇪



Checo Pérez utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje a Venezuela. 👀 pic.twitter.com/LXW5IBaKbt — MedioTiempo (@mediotiempo) January 3, 2026

En el futbol, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado también se pronunció tras conocerse la captura de Nicolás Maduro. El actual jugador del Pisa de Italia publicó una historia en la que expresó su postura con mensajes como “Oremos por Venezuela” y “Feliz por todos mis hermanos venezolanos. La espera fue larga. Venezuela libre”, acompañados por la bandera del país.

La reacción de Juan Guillermo Cuadrado, tras la captura de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/KMpMLKxc8w — Bolavip Colombia (@BolavipCo) January 3, 2026

Pronunciamientos en Venezuela

Eduard Bello, exjugador de Mazatlán FC de la Liga MX, celebró la caída de Nicolás Maduro como líder de este país en un sábado 3 de enero que quedará grabado en la historia mundial.

Eduard Bello publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje que alborotó a todo Venezuela, sobre todo porque su pronunciamiento fue interpretado como una señal de libertad y fe, además que la publicación va acompañada de una imagen donde se puede ver a una multitud reunida ondeando banderas de Venezuela, acompañada por un pasaje bíblico que capturó la atención de miles de usuarios: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (San Mateo 18:20).

El mensaje de Eduard Bello tras lo sucedido en Venezuela pic.twitter.com/jTwAW4X7VJ — Javier Vaca (@alejovelasco_mx) January 3, 2026

La publicación fue adoptada por miles de seguidores como el símbolo de fe y esperanza en un momento clave para el país sudamericano, pues el mensaje no solo apeló a la cuestión religiosa, sino que fue un llamado a mantener la calma emocional en un momento muy alterado por la tensión política, la migración forzada y la crisis social de miles de sus compatriotas.

Otro mensaje que generó impacto fue el del exfutbolista venezolano Gabriel Cichero, quien tituló su publicación “Libertad 2026”. El exdefensor de la Vinotinto compartió una imagen de su etapa como seleccionado nacional y dedicó palabras al pueblo venezolano tras lo ocurrido en Caracas.

Desde el ámbito olímpico, Cristian Toro, campeón en piragüismo en Río 2016 y nacido en la Isla Margarita, publicó un video en el que explicó las razones de su pronunciamiento. Toro señaló que vivió tanto la Venezuela previa como la posterior a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y expresó su satisfacción por el momento actual del país.

El medallista destacó que su reacción también busca motivar a las generaciones jóvenes a participar en debates públicos, señalando que la posibilidad de opinar libremente ha sido limitada durante años. Además, manifestó su esperanza de poder regresar con su familia al país donde nació y mostrar a su hijo una Venezuela distinta.

Por su parte, la ciclista olímpica Stefany Hernández también compartió su experiencia al encontrarse en Caracas durante los bombardeos, a través de un mensaje en redes sociales que generó debate. La atleta venezolana se sumó así a una serie de reacciones de deportistas que han llevado la situación del país al centro de la conversación internacional.

Seguir leyendo:

Así quedó un aeropuerto bombardeado por EE.UU. en Venezuela durante operación para capturar a Maduro

En video: Maduro llegó a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo

Alejandro Fernández, Geraldine Bazán, Julián Gil y más famosos reaccionaron a la captura de Nicolás Maduro