¿Dónde estará detenido Nicolás Maduro tras su llegada a Nueva York?

Nicolás Maduro permanecerá recluido en el Metropolitan Detention Center, una prisión federal de alta seguridad ubicada en el distrito de Brooklyn, tras su llegada este sábado a la ciudad de Nueva York bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El centro penitenciario ha albergado en el pasado a detenidos de alto perfil, como el músico Sean “Diddy” Combs y Ghislaine Maxwell —expareja de Jeffrey Epstein—, y actualmente mantiene bajo custodia a Luigi Mangione.

Desde el MDC, Maduro será trasladado en los próximos días al tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, donde deberá comparecer ante un juez federal para responder por una serie de cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados al uso de armas automáticas.

Estas acusaciones fueron presentadas originalmente en 2020 y reforzadas este sábado mediante una imputación sustitutiva hecha pública por la fiscalía federal.

Traslado y operativo de seguridad

Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos en un avión militar Boeing 757 que aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar ubicado al norte del estado de Nueva York.

En la instalación lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones y la Administración para el Control de Drogas, en medio de temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero.

Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad en helicóptero hasta Manhattan, donde aterrizó en un helipuerto ubicado a orillas del río Hudson. Posteriormente, lo llevaron a una instalación federal vinculada a la DEA antes de su reclusión en el Metropolitan Detention Center.

Comparecencia judicial en Manhattan

De acuerdo con información divulgada por CNN, Maduro podría comparecer tan pronto como el próximo lunes ante un juez del Distrito Sur de Nueva York.

The New York Times señaló que tanto él como su esposa Cilia Flores deberán presentarse ante el tribunal federal en el Bajo Manhattan.

La imputación sustitutiva fue presentada ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien supervisa el caso desde su apertura en el año 2020. El nuevo documento mantiene los cargos originales y amplía la descripción de las presuntas actividades ilícitas atribuidas al dirigente venezolano.

Los cargos y el Cartel de los Soles

La acusación original, sustentada en una investigación de la DEA, identifica a Nicolás Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una organización supuestamente integrada por altos mandos militares venezolanos.

Según la fiscalía, esa red habría utilizado el tráfico de cocaína como una herramienta para enriquecerse y para “utilizar la droga como un arma contra Estados Unidos”.

Las afueras del Centro de Detención Metropolitano en Nueva York. Foto: Yuki Iwamura / AP

Los cargos que enfrenta incluyen narcoterrorismo, conspiración para introducir grandes cargamentos de cocaína en territorio estadounidense y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos.

De ser hallado culpable, podría enfrentar largas condenas de prisión.

Captura en Caracas y traslado a Estados Unidos

A Maduro lo capturaron durante la madrugada en Caracas, en una operación llevada a cabo por fuerzas estadounidenses. En el procedimiento también fue detenida su esposa, trasladada a Nueva York en el mismo avión militar y deberá responder por cargos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala” en Venezuela y que Maduro y Flores fueron “capturados y sacados del país”.

Trump afirmó que ambos permanecieron inicialmente detenidos en un buque militar antes de trasladarlos a Nueva York para enfrentar a la justicia federal.

