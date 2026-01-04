Jennifer López está emocionada por ver a sus hijos llegar a la universidad

La cantante Jennifer López ya ha cumplido con sus cuatro primeras fechas de la residencia ‘Jennifer Lopez: Up All Night Live’ en Las Vegas, Nevada. Y ha aprovechado estos días de promoción para hablar sobre algunos detalles de su vida personal.

Este show fue diseñado para presentar un viaje por la carrera de López. López está acompañada con 17 músicos y una sección de cuerdas integrada solo por mujeres. Además, cuenta con coreografías dirigidas por el dúo Nappytabs que la artista puede interpretar a sus 56 años.

La primera etapa de la residencia incluía fechas el 30 y 31 de diciembre de 2025, y el 2 y 3 de enero de 2026. En una de estas presentaciones, López subió a sus hijos Max y Emme al escenario para celebrar el nuevo año.

Además, desde el mismo recinto donde dio los conciertos, Jennifer López habló con ‘Entertainment Tonight’ sobre la nueva etapa a la que entrará junto con los dos hijos que tuvo con su ex Marc Anthony.

Los jóvenes entrarán a la universidad en otoño de este año y JLo dijo: “No puedo creer que hayamos llegado hasta aquí, solo los tres. Ha sido un viaje para los tres por esta vida, porque fui madre soltera desde que tenían 3 años”.

La actriz y cantante y Marc Anthony fueron esposos durante una década, de 2004 a 2014, y luego de que terminaron su relación ambos han tenido diferentes relaciones.

Por eso, aclaró: “Ha habido gente entrando y saliendo de mi vida, pero en realidad solo hemos estado los tres. Y ver cómo están prosperando ahora mismo, y los adultos, los jóvenes en los que se están convirtiendo, y cómo están tan preparados para la vida”.

Está convencida de que ahora lo que le toca es esperar que vivan la experiencia, y de su lado está seguir ofreciéndoles la seguridad de que tienen un hogar al cual regresar.

Hay que recordar que López, luego de que terminó su relación con Ben Affleck, compró una casa en Hidden Hills, California, por aproximadamente $20 millones de dólares.

