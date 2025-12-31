Jennifer López se defiende por usar atuendos sensuales en sus conciertos

La cantante Jennifer Lopez se defendió de las constantes críticas que recibe por usar atuendos sensuales durante sus conciertos. Fiel a su estilo explosivo y atrevido, JLo suele utilizar vestuario que deja ver mucha piel y que, generalmente, son cómodos para las intensas rutinas de baile que realiza sobre el escenario en sus conciertos.

El pasado 30 de diciembre Jennifer López se presentó en Las Vegas como parte de su residencia Up All Night. En medio de su show, la artista se refirió a las críticas que recibe por usar ropa atrevida a sus 56 años.

La artista hizo una pausa para abordar los comentarios negativos. “Gracias a Dios que llevó ya bastante tiempo haciendo esto. Yo puedo ignorar mucho de ello. Realmente no significa nada. Yo les digo a mis hijos eso todo el tiempo. Me río de algunas cosas a veces, porque también dicen cosas muy divertidas”, dijo la cantante a su público.

La artista citó algunos de los malos comentarios al respecto y respondió contundentemente. “¿Por qué siempre está vestida de es manera? ¿Por qué no se viste acorde a su edad? ¿Por qué siempre está desnuda? Y yo digo, ‘Si ustedes tuvieran este trasero, también andarían desnudos‘”, dijo.

Jennifer Lopez dejó claro que hace oídos sordos a los malos comentarios y a las críticas que recibe por sus looks. Por el contrario continuará siendo fiel a su estilo para los siguientes shows de su residencia.

Jennifer Lopez se encuentra en medio de su residencia en Las Vegas, la primera después de su residencia de dos años que comenzó en 2016 llamada ‘Jennifer Lopez: All I Have at Planet Hollywood Resort & Casino’.

La artista tiene previsto tres conciertos más del 31 de diciembre al 3 de enero. En marzo de 2026 tendrá 8 presentaciones adicionales en The Colosseum en el Caesars Palace.

