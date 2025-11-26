Jennifer López habría cobrado millonaria cifra por cantar en una lujosa boda en India

La cantante Jennifer López se convirtió en una de las figuras más destacadas en la lujosa boda de Netra Mantena, hija del magnate farmacéutico indio Rama Raju Mantena, una celebración extravagante que incluso contó con un pastel de más de 15 metros de altura que imitaba un pequeño palacio.

La novia contrajo matrimonio con el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju en una celebración de gran lujo que se realizó cerca del Taj Lake Palace, en Udaipur, uno de los lugares más icónicos de la India.

Durante el festejo, JLo ofreció una actuación en la que interpretó varios de sus temas más populares, entre ellos “Waiting for Tonight”, “Get Right”, “Play” y “Ain’t Your Mama”.

También hizo alarde de sus curvas en el escenario con varios atuendos que incluyeron un elegante saree en tonos suaves diseñado por Manish Malhotra y un atrevido bodysuits brillante combinado con botas altas que dejó poco a la imaginación.

Durante el festejo JLo hizo alarde de sus curvas en el escenario con atrevidos atuendos. Foto: The Grosby Group.

La energía de la cantante contagió a todos los presentes; tanto a celebridades de Bollywood, como invitados internacionales, quienes se animaron a bailar durante su show.

Al concluir, López alzó una copa para dedicar un brindis a los recién casados: “Que estas familias se unan en este día tan hermoso, y que Dios nos bendiga a todos”, expresó.

Según algunos reportes, la participación de la intérprete en el evento fue un desembolso considerable para la familia gracias a que recibió un pago cercano a los $2 millones de dólares.

Cabe mencionar que pese a que la boda ha sido ampliamente aplaudida en redes sociales y en la prensa, también ha despertado críticas por el nivel de ostentación y el gasto excesivo que rodeó a un evento ya de por sí extraordinariamente lujoso.

