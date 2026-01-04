Papa León XIV pide que se garantice la “soberanía y el bien de Venezuela” tras captura de Maduro

El papa León XIV manifestó este domingo su preocupación por la crisis en Venezuela luego de la extracción del presidente Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses, así lo expresó durante el rezo del Ángelus en el Palacio Apostólico, cuando el pontífice instó a las partes involucradas a “evitar el conflicto y buscar soluciones institucionales”.

“Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, declaró el pontífice.

Asimismo, el papa solicitó a los actores políticos en esta disputa “garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno”.

Enfoque en la estabilidad económica y social

León XIV, quien posee nacionalidad estadounidense y peruana, enfatizó la importancia de la cohesión nacional para enfrentar la crisis económica del país sudamericano. También exhortó a trabajar para “construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”.

En su mensaje, recordó la figura de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, canonizados por él mismo el pasado 19 de octubre, como referentes para la paz en la región.

Postura del Vaticano ante los recientes hechos en Venezuela

La postura del Vaticano se mantiene bajo el seguimiento de figuras clave como el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra y el cardenal Pietro Parolin, informó la agencia EFE. El papa ya se había pronunciado anteriormente sobre la relación entre Washington y Caracas. El pasado 2 de diciembre, durante su regreso de Líbano, el pontífice declaró:

“Creo que siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos”, apuntó.

Estas declaraciones se producen en un contexto de alta tensión, meses después de que la líder opositora María Corina Machado solicitara la mediación de la Santa Sede por los presos políticos y de que el propio Nicolás Maduro agradeciera gestiones previas de diálogo impulsadas desde Roma.

