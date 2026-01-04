Starlink ofrecerá internet gratuito en Venezuela hasta comienzos de febrero, afirmó Musk

La empresa tecnológica SpaceX anunció la apertura de su servicio de internet satelital, Starlink, de manera gratuita para todo el territorio venezolano, señaló la cuenta de X de la compañía, medida que se mantendrá vigente hasta el próximo 3 de febrero.

La decisión de la firma propiedad de Elon Musk responde a la reciente ofensiva ejecutada por Estados Unidos contra objetivos políticos y militares en Venezuela, registrados durante la noche anterior, afectaron instalaciones en la capital, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

En el marco de esta operación, fuerzas estadounidenses realizaron la detención del presidente Nicolás Maduro, por lo que el mandatario, quien presidía al país sudamericano, fue trasladado a un centro de reclusión en Nueva York, donde permanece bajo custodia y enfrenta cargos por “conspiración narco-terrorista”. Ante estos eventos, las autoridades venezolanas calificaron la intervención como una “agresión criminal”.

Starlink llega a Venezuela a modo de emergencia

El sistema Starlink utiliza una constelación de satélites para ofrecer banda ancha en regiones donde los servicios tradicionales son inaccesibles o han sido interrumpidos por motivos bélicos. La empresa recordó el caso de Ucrania, donde la red fue esencial tras los daños sufridos en la infraestructura terrestre por acciones militares.

El servicio está diseñado para funcionar de forma independiente a la infraestructura local mediante terminales que conectan directamente con los satélites. Esto permite sortear posibles interrupciones derivadas de ataques o sabotajes en tierra, permitiendo que la población se mantenga comunicada durante este periodo de incertidumbre.

Plazos y condiciones del acceso

La disponibilidad gratuita del servicio tiene una fecha límite precisa fijada para el 3 de febrero y abarca exclusivamente a quienes se conecten dentro del territorio venezolano. La compañía subrayó en su comunicación oficial la intención de “garantizar conectividad continua” mientras las condiciones lo permitan.

Cualquier usuario con una terminal Starlink podrá acceder a la red sin costo durante este tiempo. Por su parte, las autoridades venezolanas no han emitido respuestas inmediatas ante el anuncio de la empresa.

Con información de Infobae

