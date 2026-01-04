Por qué Nicolás Maduro enfrenta cargos en Nueva York

Después de la sorprendente captura del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas del orden estadounidenses, se espera que el comandante del chavismo y su esposa, Cilia Flores, se dirijan la próxima semana ante un tribunal federal en Manhattan para enfrentar cargos por tráfico de armas y drogas.

Aunque los cargos contra Maduro, Flores y el hijo de Maduro se hicieron públicos el 3 de enero, fueron presentados a través de una acusación sustitutiva en un caso que ha estado pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur durante casi 15 años.

Maduro fue acusado en la fiscalía desde marzo de 2020, de acuerdo con los documentos judiciales. El juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, presidirá el caso.

La fiscalía federal acusó a Maduro y a cinco coacusados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos.

Por años, los fiscales federales han sostenido que los narcotraficantes provenientes de Venezuela, en alianza con Maduro, un grupo de otros funcionarios del gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), están usando “la cocaína como arma contra Estados Unidos”.

“Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, provocando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran comunidades estadounidenses”, indicó en ese momento el fiscal general William Barr en un comunicado de prensa de marzo de 2020.

La amplia conspiración tiene sus manos extendidas en los ámbitos más altos del régimen y el ejército venezolano, explicaron los fiscales, y es conocida como el “Cartel de los Soles”, refiriéndose a una insignia de un sol que se pone en los uniformes de los militares de alto rango, informó AMNY.

Uno de los primeros en ponerse uno de los soles fue Hugo Armando Carvajal Barrios, un alto general más conocido como “El Pollo”, quien era una persona muy cercana al fallecido Hugo Chávez Frías y que, de acuerdo con la acusación formal en su contra en 2011 en el Distrito Sur, había estado colaborando con el cartel desde al menos 1999 en plan para “inundar” a EE.UU. con cocaína.

En junio del año pasado, Carvajal se declaró culpable de los mismos cargos que Maduro enfrenta actualmente. El exgeneral en cuestión, quien aceptó cooperar con los detectives, enfrenta una condena mínima obligatoria de 60 años de cárcel por tres de los cuatro cargos y una pena máxima de cadena perpetua por cada uno.

La pena de Carvajal fue fijada originalmente para el 29 de octubre de 2025, pero dicen los documentos judiciales, se adelantó debido a las objeciones de los abogados defensores a partes del borrador del informe anterior a la sentencia de la Oficina de Libertad Condicional (en el que los funcionarios de libertad condicional ofrecen un análisis preciso de los antecedentes del acusado, su salud, el remordimiento por sus actos criminales admitidos y otros factores que los jueces consideran al momento de la sentencia).

En una orden escrita a mano en un expediente de noviembre, Hellertstein trasladó la sentencia general al 12 de enero.

