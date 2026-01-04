Prensa de EE.UU. no informó previamente del ataque a Venezuela a solicitud del Gobierno

Los medios de comunicación The New York Times y The Washington Post se enteraron del ataque militar secreto de Estados Unidos en Venezuela poco antes de que comenzara, pero se abstuvieron de publicar la información a petición del Gobierno de Donald Trump para evitar poner en peligro a las tropas estadounidenses, según informó Semafor.

El ataque ocurrido en la madrugada del sábado en varios estados y la capital de Venezuela, Caracas, fue confirmado en un mensaje de Truth Social por el presidente Trump, casi tres horas después de que se reportaran explosiones en las redes sociales.

The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 3, 2026

CBS fue el primer medio en informar que el ataque había sido ordenado por el mandatario estadounidense, citando fuentes de la Casa Blanca.

De acuerdo a Semafor, los dos rotativos mantuvieron una antigua política para no revelar información que ponga en peligro la seguridad de las fuerzas estadounidenses.

En la rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago sobre el ataque en el que fue capturado el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, tanto el mandatario estadounidense, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, destacaron la precisión del operativo que no dejó ninguna baja entre las fuerzas estadounidenses que lo ejecutaron.

El Congreso de Estados Unidos no habría sido avisado con anticipación sobre el ataque en el que se capturó a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, lo que ha causado una oleada de críticas contra la Casa Blanca, en su mayoría de parte de los legisladores demócratas.

