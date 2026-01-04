EE.UU. levanta restricciones de vuelo en el Caribe tras operación militar en Venezuela

El tráfico aéreo en la región del Caribe inició su normalización luego de que el secretario de Transporte, Sean Suffy, confirmara el sábado que las restricciones de vuelo serían levantadas a partir de la medianoche luego del ataque militar en territorio venezolano que terminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En tal sentido, Duffy confirmó el cese de las limitaciones a través de su cuenta oficial. En el anuncio, el funcionario indicó que “los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios”.

La Administración Federal de Aviación (FAA) había restringido el uso del espacio aéreo en el Caribe y Venezuela durante la jornada anterior. Según detalló Duffy, esta acción se ejecutó “en apoyo al Departamento de Guerra” y con el propósito de “asegurar la seguridad del público en vuelos” mientras se desarrollaban actividades estratégicas en la zona.

Impacto de la jornada en las aerolíneas

La suspensión temporal obligó a las principales compañías aéreas a cancelar una cantidad masiva de itinerarios durante el sábado. Aerolíneas como American Airlines, Delta, Southwest y United sufrieron alteraciones significativas en sus operaciones, mientras que la empresa JetBlue reportó la cancelación de al menos 215 vuelos debido al cierre del espacio para el uso de aeronaves militares.

El operativo militar en territorio venezolano incluyó ataques en distintos puntos y Caracas, además de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar procesos judiciales por narcotráfico.

Los eventos generaron un bloqueo preventivo que afectó de manera crítica a destinos como Puerto Rico, donde el aeropuerto Luis Muñoz Marín registró 357 vuelos afectados. En Aruba se contabilizaron otras 89 cancelaciones, impactando especialmente las rutas de la aerolínea neerlandesa KLM.

Desde la madrugada de este domingo, las terminales aéreas comenzaron la reprogramación de las salidas y llegadas que habían sido suspendidas.

