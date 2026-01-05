Jesy Nelson, ex integrante de Little Mix, revela que sus gemelas padecen atrofia muscular espinal

La ex integrante de Little Mix, Jesy Nelson, decidió abrir su corazón como pocas veces y conmovió a sus fans al compartir una de las noticias más duras de su vida. A través de un emotivo video en Instagram, la cantante británica reveló que sus hijas gemelas fueron diagnosticadas con atrofia muscular espinal tipo 1 (AME1), una enfermedad genética poco común que compromete gravemente el sistema neuromuscular y que, según los especialistas, podría impedir que las pequeñas lleguen a caminar.

En el clip, Nelson contó que Ocean Jade y Story Monroe, quienes nacieron en mayo de 2025, atraviesan un panorama médico complejo. La artista de 34 años explicó que los médicos fueron muy claros desde el inicio respecto al pronóstico de las bebés, advirtiéndoles que lo más probable es que no desarrollen movilidad normal ni fuerza suficiente en el cuello.

“Nos dijeron que probablemente nunca podrían caminar; probablemente nunca recuperarían la fuerza en el cuello, por lo que quedarían discapacitadas”, dijo.

Lejos de rendirse, Jesy dejó en claro que mantiene la esperanza y aseguró que sus hijas “lucharán contra todas las probabilidades”.

Jesy relató que el diagnóstico surgió tras cuatro meses de constantes visitas al hospital, un proceso que describió como agotador tanto a nivel físico y emocional.

Durante ese tiempo, las niñas fueron sometidas a numerosos estudios y evaluaciones hasta que los especialistas confirmaron que padecen atrofia muscular espinal tipo 1, considerada la variante más severa de este trastorno.

Dentro de la dureza del diagnóstico, la cantante destacó que sus hijas ya han comenzado a recibir tratamiento, algo que definió como crucial para su supervivencia.

“Estoy muy agradecida porque si no lo reciben, morirán”, expresó, remarcando que el diagnóstico y tratamiento temprano pueden cambiar de manera significativa el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Además, Jesy explicó que decidió hacer pública esta situación no solo para compartir su realidad, sino también para visibilizar la enfermedad y ayudar a otros padres a reconocer señales de alerta a tiempo.

“Simplemente creo que puedo crear la mayor conciencia posible sobre esto y las señales, y entonces algo bueno tiene que salir de esto”, apuntó.

Entre los síntomas que mencionó se encuentran: flacidez muscular, dificultad para mantenerse erguido sin apoyo, piernas en posición de “rana” con poco movimiento y una respiración acelerada que se nota principalmente en el abdomen.

“Si alguien ve este video y cree ver estas señales en su hijo, por favor, llévelo al médico… porque el tiempo apremia”, advirtió, agregando que, cuanto antes se administre el tratamiento, mayores son las posibilidades de mejorar la evolución de la enfermedad.

