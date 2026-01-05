Pilar Montenegro reaparece en redes y aclara por qué siempre utiliza gorra

Desde que dijo adiós a los escenarios en 2013, el nombre de Pilar Montenegro no ha dejado de ser tema de conversación. La discreción absoluta con la que la exintegrante de Garibaldi decidió llevar su vida personal, su salud y su paradero, hizo que surgieran toda clase de especulaciones y alimentó versiones sobre un supuesto deterioro físico, rumores que alcanzaron su punto más alto a mediados de 2025, cuando comenzaron a circular reportes que la describían en una situación delicada.

Tras su retiro definitivo del medio artístico, Pilar optó por desaparecer prácticamente del medio, sin comunicados ni apariciones públicas frecuentes. Esa ausencia prolongada, sumada a la falta de información médica oficial, dio pie a múltiples interpretaciones sobre su estado de salud.

Sin embargo, el pasado sábado 3 de enero, Montenegro sorprendió a sus fans al reaparecer en su cuenta de Instagram con un mensaje donde agradeció el cariño y la lealtad de sus seguidores: “Gracias por acompañarme un año más mis adorados!!!! Aquí seguimos firmes y bendecidos por Dios”. Aunque no hizo mención alguna a diagnósticos ni tratamientos, el texto fue interpretado por muchos como una señal de que se encuentra bien.

Entre las versiones que más llaman la atención destaca la supuesta relación entre su salud y el uso constante de gorras, teoría que cobró fuerza luego de que se difundieran imágenes en las que la artista aparece cubriendo su cabeza en casi todas sus apariciones públicas.

Lejos de evitar el tema, Pilar decidió enfrentarlo directamente, aclarando en su publicación que su afición por estos accesorios no es nueva ni obedece a razones médicas.

“Y para quien me escribe que si no me quito las gorras… la verdad es que no, desde años inmemorables soy amante de las gorras, boinas, sombreros, etc…”, agregó.

Para reforzar su mensaje, Pilar Montenegro incluyó un collage de fotografías donde se le ve en distintas etapas posando con esos complementos que han sido parte de su estilo, desmintiendo la teoría de que su uso esté relacionado con algún tipo de padecimiento.

