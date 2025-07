Pilar Montenegro desmiente rumores de salud: “Estoy muy bien”

Javier Ceriani comentó en su programa que supuestamente Pilar Montenegro, ex Garibaldi, estaba presentando problemas de salud y se encontraba grave. La situación alertó a muchos, y su nombre comenzó a ocupar los principales titulares, a pesar de que ella no publica nada en su cuenta de Instagram desde octubre de 2024. Además, hace varios años explicó que no quería seguir involucrada en el mundo del entretenimiento.

En el programa de televisión Ventaneando buscaron la forma de comunicarse con ella, ya que no deseaba hablar con ningún medio de comunicación para afirmar o desmentir los rumores sobre su salud; sin embargo, ellos compartieron un fragmento de lo que la cantante les dijo: “Ya no estoy en el medio, gracias de todos modos. Estoy muy bien”.

Otro medio de comunicación mexicano, hace pocos días, se comunicó con los parientes cercanos de Pilar, quienes mencionaron que la única que realmente debía hablar de su vida y lo que estaba ocurriendo era ella, por lo cual debían esperar a ver si ella se sentía cómoda para hacerlo en medio de los constantes rumores en los que se ha visto envuelta por desconocer lo que sucede.

“Televisa Espectáculos buscó a sus familiares, quienes dijeron que está bien y que respetarán la privacidad de la exintegrante de Garibaldi, que desde hace años está retirada del medio. Comentaron a este medio que será Pilar quien decida hablar de su vida. Se lee en medios que ella estaría pasando por un estado endeble. La reciente foto que subió a su perfil fue el 25 de octubre de 2024″, reseñó el medio.

Sergio Mayer también formó parte de la agrupación en la que ella estuvo, y le manifestó su deseo de visitarla para conocer lo que ocurría con ella en medio de tantas confusiones. Sin embargo, ella prefirió que él se mantuviera distante de su casa y no lo recibió: “Le dije: ‘Permíteme ir a verte, quiero saludarte, quiero abrazarte’, y me dijo: ‘No, flaquito, estoy bien, muchas gracias’, y hay que respetarla“.

La también actriz mexicana de 53 años en 2015 dio un anuncio a TVNotas que sorprendió a sus fans: “Me recomendaron mucho no tener situaciones de estrés, y yo soy muy aprehensiva, a mí me afecta mucho lo que dicen los medios de mí. Me daré un ratito, voy a respirar, no sé qué me pase mañana, pero por el momento quiero estar tranquila”.

