Quiénes son los Reyes Magos: el origen de Melchor, Gaspar y Baltazar

Entre cartas con deseos, el roscón de reyes y otras curiosas tradiciones como zapatos colocados junto a la puerta, la figura de los Reyes Magos mantiene viva una celebración anual cada 6 de enero. Pero ¿quiénes fueron realmente Melchor, Gaspar y Baltazar?, ¿cómo surgieron sus nombres y qué dice la Biblia sobre ellos?

Los tres no aparecen en la Biblia. Surgieron siglos después, especialmente durante la Edad Media. Una de las representaciones más antiguas con estos nombres se encuentra en un mosaico del siglo VI en la basílica de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, Italia, indica la revista National Geographic.

Melchor suele asociarse con Persia y se interpreta como “rey de la luz”

suele asociarse con Persia y se interpreta como Gaspar , vinculado a la India, se relaciona con la idea de “guardián del tesoro”

, vinculado a la India, se relaciona con la idea de Baltazar, asociado a Arabia o Babilonia, se interpreta como “Dios protege al rey”

Qué dice la Biblia sobre los Reyes Magos

La única referencia directa a los Reyes Magos en la Biblia aparece en el Evangelio de San Mateo. El texto no los llama “reyes” y no especifica cuántos eran ni menciona sus nombres.

Mateo se refiere a ellos como “magos de Oriente”, sabios que seguían una estrella que anunciaba el nacimiento del “rey de los judíos”.

“Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente”, indica Mateo 2:1.

En el contexto de la época, el término “mago” no tenía una connotación negativa. Se utilizaba para describir a astrólogos o estudiosos de los astros, muy respetados en regiones como Persia o Babilonia, donde solían desempeñar funciones religiosas y de consejo en las cortes.

Según el relato bíblico, estos sabios llegaron a Jerusalén y preguntaron por el recién nacido. El rey Herodes, al sentirse amenazado, los recibió y les pidió que regresaran para informarle del paradero del niño.

Guiados nuevamente por la estrella, los magos encontraron a Jesús en Belén, junto a María y José, y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños, regresaron a su tierra por otro camino y no volvieron a aparecer en el relato.

Por qué se dice que son tres reyes magos

Nuevamente, la Biblia no indica el número de magos. La tradición de que fueran tres se consolidó por los regalos mencionados: tres ofrendas distintas.

Con el tiempo, este número también se asoció a interpretaciones simbólicas, como la Santísima Trinidad y la idea de que representaban a los pueblos conocidos del mundo antiguo.

Uno de los primeros autores cristianos en relacionarlos con reyes fue Tertuliano, en el siglo III, al interpretar pasajes del Antiguo Testamento como el Salmo 72, donde se menciona a reyes que ofrecen dones al Mesías.

Por qué el Día de Reyes se celebra el 6 de enero

Según la tradición cristiana, la visita de los reyes magos ocurrió doce días después del nacimiento de Jesús. Esta fecha dio origen a la Epifanía, una de las festividades más antiguas del cristianismo, que celebra la manifestación de Jesús a los pueblos no judíos.

En la Iglesia católica, la Epifanía se celebra el 6 de enero, mientras que en algunas iglesias ortodoxas tiene lugar el 19 de enero, debido a diferencias de calendario.

Te puede interesar:

· Rosca de Reyes: cuándo se parte y cómo hacerla

· Día de Reyes: fiesta de amor, generosidad y solidaridad

· El fenómeno astronómico que pudo haber sido “la estrella” que guió a los Reyes Magos