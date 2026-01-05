Ryan Lochte subastó varias medallas olímpicas para hacerle frente a deudas millonarias por sus adicciones

La leyenda de la natación estadounidense Ryan Lochte sorprendió al mundo al vender tres de sus medallas de oro olímpicas en una subasta que alcanzó los $385,520 dólares.

De acuerdo con información publicada por el sitio especializado CLLCT esta transacción convierte a Lochte en uno de los pocos atletas de alto perfil que decide desprenderse públicamente de reconocimientos obtenidos en los Juegos Olímpicos.

La subasta, realizada por la casa Goldin, incluyó las preseas doradas obtenidas en el relevo 4×200 metros libre de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Atenas 2004 y Río 2016.

La medalla correspondiente a Pekín se vendió en $183,000 dólares, impulsada por el atractivo de haber formado parte del equipo que acompañó a Michael Phelps en su histórica cosecha de ocho oros. La presea de Atenas alcanzó $80,520 dólares, mientras que la de Río se adjudicó por $122,000 dólares.

Final Sale Price on Ryan Lochte's 2016 Rio Summer Olympics 4×200-Meter Freestyle Relay Gold Medal – Becomes Second-Most Decorated Men's Olympic Swimmer of All-Time: $122,000



Email Sell@Goldin.co to consign your Olympic Collectibles to one of our upcoming Elite Auctions! pic.twitter.com/53M9hXV0UF — Goldin (@GoldinCo) January 4, 2026

Otras subastas de Ryan Lochte

Este no es el primer acercamiento de Lochte al mercado de subastas. En 2022, el nadador ya había vendido seis medallas —en este caso de bronce y plata— por un total de $166,000 dólares a través de RR Auctions.

La suma combinada de ambas operaciones eleva el monto percibido por Lochte a $551,520 dólares por un total de nueve medallas olímpicas.

El propio Lochte explicó en redes sociales las razones que lo llevaron a vender sus reconocimientos. “Nunca nadé por las medallas de oro”, publicó a través de su cuenta de Instagram. “Mi pasión siempre ha sido ser una de los mejores nadadores del mundo. ¿Esas medallas? Fueron la guinda de un viaje increíble”.

En el trasfondo de esta operación resuena el giro que ha dado la vida personal de Ryan Lochte tras sus años de gloria olímpica. La venta de las medallas coincidió con la separación de su esposa, Kayla Rae Reid, quien solicitó el divorcio tras siete años de matrimonio.

Lochte, padre de tres hijos, se refirió a la ruptura como un proceso doloroso y expresó estar “profundamente agradecido por la vida que hemos construido juntos”. El nadador atribuyó parte de la decisión de vender sus medallas a la necesidad de cerrar etapas y proteger a sus hijos en esta nueva fase de su vida.

Seguir leyendo:

Ryan Lochte pensó en el suicidio tras escándalo en Río 2016

Suspenden por diez meses al nadador Ryan Lochte

La policía brasileña ve indicios de delito en la reprobable acción de Ryan Lochte