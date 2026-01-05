Tormenta transcontinental amenaza con fuertes lluvias en Nueva York

Una tormenta transcontinental que se genera en el oeste de Estados Unidos podría provocar fuertes lluvias y condiciones climáticas severas a millones de personas, y se espera que también afecte a Nueva York hacia el fin de semana, según el Centro de Pronóstico FOX.

La tormenta comenzará a tomar forma el jueves y se desplazará de oeste a este, trayendo consigo el potencial de lluvias intensas y vientos fuertes en varias regiones del país.

Se originará por una baja de corte que se encuentra estancada sobre el Pacífico y será arrastrada por la corriente hacia las Montañas Rocosas antes de avanzar hacia el centro y noreste del país.

Este sistema afectará a varias áreas, incluidas las zonas del Medio Oeste y el sur, y se prevé que llegue a Nueva York entre el viernes y el sábado.

Impacto en Nueva York y el noreste

A medida que la tormenta se desplaza hacia el noreste, el pronóstico para Nueva York indica que se espera una jornada de lluvias fuertes, especialmente el viernes y sábado.

Las precipitaciones podrían durar hasta el fin de semana, con un aumento en la intensidad de las lluvias a medida que el sistema se acerque.

Se espera que el clima en Nueva York se deteriore a partir del viernes por la tarde, con la posibilidad de tormentas eléctricas y vientos intensos.

Según el Centro de Pronóstico FOX, el frente frío asociado con la tormenta se moverá por delante de la baja presión, lo que traerá condiciones invernales a varias regiones.

Los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Maine podrían enfrentar lluvias fuertes y vientos ráfagas, lo que generaría dificultades en el tránsito y posibles interrupciones en los servicios.

Posibles condiciones severas en otras regiones

Aparte de la amenaza para Nueva York, la tormenta también afectará el sur de Estados Unidos, donde se pronostica el riesgo de condiciones severas, como ráfagas de viento, granizo y tornados.

El viernes, las áreas de los valles del Bajo Mississippi y Tennessee estarán bajo la amenaza más directa de tormentas severas. Estados como Arkansas, Mississippi, Luisiana y Alabama también podrían ser golpeados por esta potente tormenta.

Sigue leyendo:

•

•

•