El edificio más alto del mundo supera el doble al Empire State de Nueva York

¿Has llegado a imaginar cuánto mide el edificio más alto del mundo? Probablemente la cifra no te alcance, pero te sorprenderá saber que cuenta con 163 pisos. Se trata del Burj Khalifa, ubicado en Dubái, y que se ha convertido en una referencia global en la arquitectura contemporánea

Con una altura que supera por amplio margen a rascacielos históricos como el Empire State Building de Nueva York, este coloso redefine la escala urbana

¿Cuál es la altura del Burj Khalifa de Dubái?

Alcanza los 828 metros de altura, cifra que lo coloca en el primer lugar del ranking mundial de edificios más altos, según precisa la revista Civitatis. Su construcción comenzó en 2004 y concluyó en 2010, tras un ligero retraso respecto al calendario inicial.

La magnitud de la estructura es tal que puede verse desde unos 95 kilómetros de distancia, una característica poco común incluso entre grandes rascacielos.

Ubicado en el corazón de Dubái, el edificio combina residencias, oficinas, hoteles y espacios comerciales. También alberga dos miradores abiertos al público, situados en los niveles 124, 125 y 148, desde donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad y el desierto circundante.

Una comparación directa con el Empire State de Nueva York

El Empire State Building, uno de los símbolos de Nueva York, mide aproximadamente 381 metros hasta el techo y 443 metros incluyendo la antena. En términos prácticos, el Burj Khalifa es casi el doble de alto, lo que refleja el salto tecnológico y estructural que ha tenido lugar en las últimas décadas.

Mientras el Empire State marcó una era en 1931, el Burj Khalifa representa la ambición arquitectónica del siglo XXI.

Vista panorámica del Empire State Building de Nueva York, que fue construido a partir del 17 de marzo de 1930. Crédito: Phototrip2403 | Shutterstock

Otros rascacielos que destacan en el mundo, aunque no alcanzan al Burj Khalifa

En el segundo puesto del ranking mundial se encuentra el Merdeka 118, en Kuala Lumpur, Malasia. Con 679 metros de altura y 100 pisos, este rascacielos de estilo neofuturista domina el paisaje urbano de la capital malasia.

El edificio alberga oficinas, hoteles y viviendas, y su construcción supuso una inversión cercana a los $5,000 millones de dólares, por lo que se ha consolidado como un referente de la arquitectura moderna en Asia.

Pese a su imponente altura y estilo futurista, el edificio Merdeka 118 es casi 200 metros más pequeño que el Burj Khalifa. Crédito: Creativetan | Shutterstock

Otro ejemplar es la Torre de Shanghái, en China, ocupa el tercer lugar con 632 metros de altura. Situada en el distrito financiero de Pudong, destaca por su diseño en espiral y por incorporar 270 turbinas eólicas en su fachada.

Además, cuenta con 106 ascensores capaces de desplazarse a 18 metros por segundo, lo que facilita el tránsito interno en una estructura de gran escala.

Y finalmente, figura el Abraj Al-Bait, en La Meca, con 601 metros (Arabia Saudita). Este complejo hotelero, ubicado junto a la Gran Mezquita, combina funciones religiosas y urbanas, y se distingue tanto por su altura como por la superficie que ocupa.

