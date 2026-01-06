Encuesta Reuters / Ipsos: un tercio de estadounidenses respalda intervención militar en Venezuela

NUEVA YORK – Un tercio de encuestados se expresó a favor de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que condujo al arresto de Nicolás Maduro, aunque las opiniones están bastante divididas, arrojó una encuesta de Reuters/Ipsos.

La indagación, cuyos resultados fueron divulgados este lunes, evidenció además la división entre los participantes según su partido de preferencia.

Entre todos los adultos consultados, un 33% dijo que favorecía la operación militar que llevó a la captura del presidente venezolano. La misma cantidad dijo que no sabía y un 34% expresó estar en contra de la acción.

Si se dividen los resultados por el partido al que pertenecen los encuestados, un 65% de los que son republicanos dijo que aprobaba la intervención en comparación con el 29% que dijo no saber o esquivó la pregunta y el 6% que se expresó en contra.

En cuanto a los encuestados demócratas, un 65% manifestó no estar de acuerdo con la decisión de la Administración Trump versus el 25% que dijo no saber o esquivó la pregunta y el 11% que expresó estar en contra.

A la pregunta sobre si les preocupa que EE.UU. se involucre demasiado en Venezuela, un 72% contestó en la afirmativa, mientras un 25% respondió en la negativa.

Filtrado por partido de preferencia, un 54% de los republicanos consultados dijo que le preocupaba versus el 45% que dijo que no.

En el caso de los demócratas, el porcentaje fue de 90% versus 9%.

1,248 adultos a nivel nacional entre el 4 y el 5 de enero participaron del sondeo.

El margen de error es de +/- 3 puntos porcentuales para todos los adultos y de +/- 5 para otros grupos.

Entre la noche del viernes y el sábado pasado, militares estadounidenses bombardearon distintos puntos de Venezuela que se tradujeron en la captura de Maduro y su esposa Celia Flores en su residencia en Caracas. La movilización habría dejado más de 80 muertos, aunque ni las autoridades estadounidenses ni las venezolanas han oficializado un número.

Líderes de ambos partidos, la mayoría demócratas, han cuestionado que el presidente Donald Trump no haya pedido autorización del Congreso para ordenar la intervención militar en Venezuela, lo que catalogan de inconstitucional.

La Administración Trump ha defendido el proceder bajo el argumento de que Maduro era buscado desde hacía décadas por crímenes de narcotráfico.

Ayer, en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de narcotráfico de los que fueron acusados.

También este lunes la vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró de manera interina al cargo que ya no ocupa Maduro.

Trump ha rechazado que su Gobierno haya contactado a Rodríguez antes de la operación militar para algún tipo de acuerdo, como sugieren reportes extraoficiales.

