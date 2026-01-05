Maduro al salir de la corte: “Soy el presidente de Venezuela y, en nombre de Dios, seré libre”

“Soy el presidente de Venezuela y, en nombre de Dios, seré libre”. Esa fue la frase que, de acuerdo con diversos reportes, Nicolás Maduro pronunció este lunes al salir de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, luego de su primera comparecencia ante la justicia estadounidense.

La audiencia estuvo marcada por gestos políticos, afirmaciones de inocencia y cuestionamientos a la legalidad de su captura, ocurrida durante la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas.

Se declararon “no culpables”

El líder venezolano y su esposa Cilia Flores se declararon “no culpables” de los cargos federales por narcotráfico y conspiración que enfrentan en Estados Unidos. Ambos comparecieron ante el juez Alvin Hellerstein en una audiencia que se extendió por menos de una hora.

Maduro ingresó a la sala con una ligera cojera, vestido con uniforme de preso —zapatos naranjas, pantalón caqui y camiseta azul marino sobre una camisa naranja— y sin esposas durante el desarrollo de la audiencia. Flores lo siguió con el mismo atuendo.

Ambos utilizaron auriculares para escuchar la traducción al español de las intervenciones del juez, los fiscales y los abogados defensores.

Durante toda la audiencia, Maduro tomó notas de forma constante, incluso las compartió en algunos momentos con los abogados de su esposa. En un punto del procedimiento, pidió al juez autorización para conservar sus anotaciones personales, petición que Hellerstein aceptó.

La primera intervención verbal de Maduro ocurrió cuando el juez le preguntó si era efectivamente Nicolás Maduro Moros. Tras confirmar su identidad, el detenido afirmó en español que había sido “capturado” en su vivienda durante una “intervención militar” y que se consideraba un “prisionero de guerra”.

“Soy un hombre inocente”

El juez lo interrumpió de inmediato y le aclaró que habría tiempo y espacio para debatir esos argumentos, pero que en ese momento su función era garantizar un juicio justo.

“Soy un hombre inocente”, declaró luego Maduro al formalizar su declaración de “no culpable” y reiteró que seguía siendo el presidente de Venezuela. Flores, por su parte, se declaró “completamente inocente” de las acusaciones que la señalan por presunta participación en la coordinación logística de la red de narcotráfico descrita por la Fiscalía.

Durante la audiencia, los abogados de la defensa solicitaron atención médica para ambos acusados por supuestos problemas de salud derivados de su detención. En particular, señalaron que Flores, quien tenía vendajes en la frente y la sien derecha, presentaba una fractura de costilla.

El juez autorizó que recibieran la atención médica solicitada.

También pidieron una visita consular, solicitud que fue tomada en cuenta por el tribunal.

La acusación formal, hecha pública el sábado y que amplía un expediente presentado originalmente en 2020, imputa a Maduro los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para el uso de esas armas.

Flores figura por primera vez como coacusada, señalada por su presunto rol en reuniones y logística de la red criminal.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Al concluir la audiencia, Hellerstein fijó el 17 de marzo como fecha para la próxima comparecencia. No obstante, el abogado de Maduro, Barry Pollack, adelantó que la defensa impugnará la legalidad del proceso.

Argumentó que su cliente tiene privilegios e inmunidades y cuestionó lo que describió como un “secuestro por parte de militares estadounidenses”. Asimismo, adelantó que presentarán numerosos escritos previos al juicio.

Fue al abandonar el tribunal, escoltado por agentes federales, cuando se produjo el intercambio verbal, indicaron NBC, NPR y Military, medio especializado en información militar. Una venezolana presente en la corte le gritó: “Vas a pagar por todo lo que hiciste”.

Maduro se detuvo, volteó y respondió.

