Venezuela: 14 periodistas detenidos marcan el inicio del régimen de Delcy Rodríguez

El régimen encabezado por Delcy Rodríguez se estrenó en el poder en Venezuela con la detención de 14 periodistas y trabajadores de la prensa durante la jornada de este 5 de enero, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Los arrestos ocurrieron en el contexto de la instalación del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional y marcaron, de acuerdo con el gremio, un nuevo episodio de persecución contra el ejercicio informativo.

Con estas nuevas detenciones, el número de periodistas y trabajadores de la prensa que permanecen privados de libertad en Venezuela se elevó a 23.

#URGENTE | Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este #5Ene: Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales.

Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

El SNTP recordó que, durante la gestión de Nicolás Maduro, se registraron detenciones reiteradas de comunicadores vinculadas directamente a su labor informativa o al ejercicio de su derecho a expresarse.

De los 14 detenidos este lunes, trece pertenecen a medios y agencias internacionales y uno a un medio nacional. Cinco periodistas fueron liberados horas después, pero otros diez continúan detenidos, algunos de ellos en condición de desaparición forzada, al no existir información oficial sobre su paradero.

El sindicato también denunció que, durante la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, se prohibió a la prensa transmitir en vivo, grabar videos o tomar fotografías. Para el SNTP, esta medida constituyó una restricción directa al derecho a informar sobre un acto de evidente interés público.

Según la organización gremial, al menos tres periodistas fueron detenidos dentro del Palacio Legislativo por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Posteriormente, fueron trasladados al comando de la Guardia Nacional ubicado dentro del propio Parlamento.

Durante el procedimiento, los funcionarios revisaron los teléfonos celulares de los periodistas, exigieron las claves de acceso y accedieron a fotografías, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube, de acuerdo con lo documentado por el SNTP.

Pueden ver colectivos armados (grupos paramilitares del chavismo), alrededor de un periodista que intenta hacer su trabajo desde la Plaza Altamira de Caracas. Esto ocurre mientras el @sntpvenezuela denuncia la detención de varios periodistas nacionales y extranjeros. pic.twitter.com/KaaOuKJ5cL — Luis Carlos 🏴‍☠️ One Piece (@LuisCarlos) January 5, 2026

El gremio advirtió que estas acciones constituyen “graves violaciones” al derecho a la privacidad, al secreto profesional y a la libertad de prensa, y las calificó como mecanismos de intimidación contra quienes ejercen el periodismo en el país.

Libertad de expresión

En un comunicado dirigido al país, el SNTP afirmó que no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y las detenciones arbitrarias.

El SNTP reiteró su exigencia de liberación inmediata de los 23 periodistas y trabajadores de la prensa que permanecen detenidos y advirtió que la prisión de comunicadores “busca intimidar, silenciar y generar autocensura”, con un impacto directo en el derecho de la sociedad a estar informada.

A esta situación, agregó la organización, se suma el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, una práctica que calificó como censura estructural y que, según el gremio, limita deliberadamente el pluralismo informativo y el acceso de la ciudadanía a diversas fuentes de información.

