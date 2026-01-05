Demócratas del Congreso preocupados por la falta de claridad tras sesión informativa sobre Venezuela

Los líderes demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes expresaron este lunes sus dudas tras una sesión informativa sobre la situación en Venezuela y la calificaron de poco clara.

La reunión, organizada para discutir los pasos a seguir por la administración de Donald Trump, dejó a los legisladores con incertidumbres sobre las políticas y acciones futuras en relación con el país latinoamericano, reseñó The Associated Press.

Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, señaló que la sesión “planteó muchas más preguntas de las que respondió”.

Otros senadores, como Jeanne Shaheen y Mark Warner, afirmaron que la falta de claridad fue un problema principal de la reunión.

Shaheen subrayó que “aún quedan muchas preguntas por responder”.

Por su parte, el representante Gregory Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, calificó la sesión informativa de “poco útil” y sin ofrecer suficiente claridad sobre los próximos pasos de la administración en Venezuela.

Meeks señaló que, a pesar de los esfuerzos por informar, su principal conclusión fue que el presidente Donald Trump “tiene la opción de desplegar tropas sobre el terreno” y que “no va a descartar nada”.

Donald Trump: No estoy en guerra con Venezuela

El presidente Donald Trump aseguró en una reciente entrevista con NBC News que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino con “la gente que vende drogas” y con aquellos que “vacían sus prisiones y envían drogadictos y enfermos mentales a nuestro país”.

Trump describió la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación de las fuerzas especiales como “un momento extraordinario en la historia” y una victoria para el hemisferio occidental.

Además, subrayó que la caída de Maduro podría tener un impacto positivo en la economía estadounidense, y señaló que podría llevar a una reducción de los precios del petróleo.

Aunque el mandatario indicó que la convocatoria de elecciones en Venezuela no es una prioridad inmediata, aseguró que su administración se concentrará en “devolver la salud” al país.

Además, expresó su confianza en que las petroleras estadounidenses podrán comenzar a operar en Venezuela en menos de 18 meses, lo que podría incluir inversiones en infraestructura.

