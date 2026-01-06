Juez de 92 años designado por Clinton y con experiencia en 9/11 preside el caso contra Maduro en Nueva York

Alvin Hellerstein, juez federal que ha manejado numerosos juicios de gran importancia durante sus casi tres décadas en el estrado, está presidiendo el caso contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York.

El veterano juez es un judío ortodoxo, neoyorquino nativo, que acaba de cumplir 92 años y está semi retirado. Ha llevado casos relacionados con el mandatario Donald Trump, los atentados del 11 de septiembre y el genocidio en Sudán, destacó NBC News.

Hellerstein procesó a Maduro y Flores el lunes, dando inicio a un caso judicial que estuvo paralizado durante seis años, mientras el ex mandatario de Venezuela eludía el arresto tras la primera acusación de los fiscales estadounidenses, hasta ser retirado del poder el sábado por fuerzas estadounidenses. Ambos acusados se han declarado “no culpables” y siguen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn. La pareja forma parte de un grupo de seis señalados en una acusación que incluye cuatro cargos por presunta conspiración con grupos de narcotráfico durante un período de 25 años.

Hellerstein, nombrado por el presidente Bill Clinton, ha estado presidiendo casos de alto perfil, y en su momento rechazó la solicitud de Trump de trasladar su caso de pago de sobornos del tribunal estatal de Nueva York a uno tribunal federal. También preside actualmente el caso contra Hugo Carvajal, alta figura del chavismo, por cargos de narcoterrorismo.

Comenzó su carrera legal como asistente del juez Edmund Palmiere en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Posteriormente se unió al Ejército de los Estados Unidos y ejerció la abogacía de forma privada durante varios años. Nombrado por Clinton, fue confirmado en octubre de 1998 y obtuvo el estatus de juez senior en enero de 2011.

El estatus senior es una especie de semijubilación para los jueces que cumplen ciertos requisitos, lo que les otorga mayor flexibilidad y una carga de trabajo reducida, a la vez que crea una vacante judicial para el siguiente nombramiento.

9/11, Weinstein y genocidio en Sudán

En 2003 Hellerstein accedió a conocer de un caso principal consolidado contra tres aerolíneas, ICTS International NV y las empresas de seguridad aeroportuaria de Pinkerton, los propietarios del World Trade Center y Boeing Co., fabricante de aeronaves. La demanda fue presentada por personas heridas en los atentados del 11 de septiembre de 2001, representantes de las víctimas mortales y entidades que sufrieron daños materiales, alegando que su negligencia permitió el secuestro de los aviones.

Alegando que NYC gozaba de inmunidad soberana, el 12 de enero de 2006 Hellerstein desestimó la última demanda pendiente por daños materiales contra la ciudad de Nueva York, dejando pendientes varias otras demandas contra otras partes, entre ellas la Autoridad Portuaria (PANYNJ). Según Reuters, seis aseguradoras solicitaron a la ciudad el reembolso de los gastos derivados del derrumbe de un edificio de oficinas de 47 pisos cerca de las Torres Gemelas.

El 17 de octubre de 2006 Hellerstein rechazó la moción de la ciudad de Nueva York para desestimar las demandas que solicitaban pagos de atención médica para los socorristas del World Trade Center.

El 7 de julio de 2008 Hellerstein falló en contra de un grupo de familiares de víctimas de 9/11 y trabajadores de rescate de la zona cero que habían evaluado los escombros de las Torres Gemelas derrumbadas. El grupo acusó a la ciudad de Nueva York de profanar restos humanos que formaban parte de los escombros enviados a los vertederos municipales. En su fallo Hellerstein instó a la ciudad a construir un monumento y una reserva natural en el lugar.

Hellerstein también presidió un juicio federal en el caso de Harvey Weinstein. En abril de 2019, desestimó 17 cargos del caso, pero permitió que el juicio continuara. El 23 de julio de 2020 Hellerstein concedió una orden de restricción temporal a favor de Michael Cohen, ex abogado de Trump, ordenando su liberación de prisión y su confinamiento domiciliario.

El 17 de octubre de 2025 un jurado federal de Manhattan declaró a BNP Paribas responsable de su participación en la facilitación de las atrocidades genocidas cometidas contra civiles africanos en Sudán por la dictadura de al-Bashir. El juicio, que se celebró ante el juez Hellerstein, duró cinco semanas y culminó con un veredicto de $20.75 millones de dólares a favor de tres refugiados sudaneses, lo que allanó el camino para que más de 20,000 miembros de la demanda colectiva pudieran reclamar más de $100,000 millones de dólares en indemnizaciones.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.