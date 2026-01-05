Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran “no culpables” en corte federal de Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tuvieron este lunes su primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan en la que se declararon “no culpables”.

El acto procesal ocurre tras su captura en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC-Brooklyn), donde permanecen bajo custodia federal.

Maduro ingresó a la sala con grilletes y vestimenta de recluso para sentarse cerca de su esposa durante la sesión que fue presidida por el juez Alvin Hellerstein. Los acusados utilizaron auriculares para seguir la traducción de los procedimientos, detalló ABC News.

Durante el inicio de la sesión, el exmandatario comenzó a tomar notas mientras su abogado defensor, Barry Pollack, se ubicaba a su lado. Flores estuvo acompañada por su representante legal, Mark Donnelly.

Maduro: “Soy el presidente de Venezuela”

Según el medio antes citado, al ser consultado sobre su identidad, Maduro respondió a través de un intérprete: “Soy el presidente de Venezuela”, acotando que “me capturaron en mi casa en Caracas, Venezuela”.

Posteriormente, juez procedió a la lectura de los derechos constitucionales. Maduro manifestó: “No conocía estos derechos. Su Señoría me los está informando ahora”. Al ser interrogado sobre su declaración formal ante los cargos, el acusado defendió su inocencia.

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”. Ante la solicitud de repetir su postura, insistió: “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo mencionado aquí”.

Flores aseguró seguir siendo la “primera dama” de Venezuela

Por su parte, Cilia Flores se identificó como “primera dama de la República de Venezuela” y confirmó comprender sus derechos procesales: “Sí, lo entiendo y lo he escuchado”. Sobre los tres cargos que enfrenta en la acusación, Flores respondió: “Inocente, completamente inocente”.

La pareja forma parte de un grupo de seis señalados en una acusación que incluye cuatro cargos por presunta conspiración con grupos de narcotráfico durante un periodo de 25 años. Fuera de la sede judicial se registraron concentraciones de manifestantes con posiciones opuestas; algunos solicitan al presidente Donald Trump la liberación de Maduro, mientras otros respaldan la acción militar de captura.

