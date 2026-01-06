Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero

¿Cómo deberías prepararte para salir este martes en Nueva York? La predicción del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 39 grados Fahrenheit (4ºC) y una mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC). Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir rondará los 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sabemos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 55% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 14% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 07:20 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:44 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas se moverán entre los 37 y los 48 grados Fahrenheit (3 y 9 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 49% por la mañana, 8% por la tarde y 49% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.