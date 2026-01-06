Pronóstico del clima en Chicago para este martes 6 de enero

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Es por eso que aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy martes 6 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

La probabilidad de lluvia es del 60 durante el día y del 40 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se esperan cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 11.18 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 07:18 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:35 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá escasa nubosidad. Se estima que la temperatura máxima sea de 45 grados Fahrenheit (7ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 39 (4 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 5% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día.