VIP Community Services: La lucha contra las adicciones

En esta primera columna de 2026, quiero contarles sobre la organización comunitaria VIP Community Services, que presta servicios en El Bronx y zonas vecinas desde hace más de medio siglo, y que forma parte de la Hispanic Federation desde nuestra fundación, en 1990. Entre los muchos servicios que VIP presta a nuestra comunidad, uno de los más importantes es la ayuda a personas con adicciones a la heroína y otras drogas que se brinda tanto por medio de consultas personales como a través de una línea telefónica bilingüe y gratuita.

“En nuestro Programa de Tratamiento de los Opioides”, destaca Carmen Rivera, Vicepresidenta Superior y Directora de Asuntos Comunitarios de VIP, “empleamos la metadona y la buprenorfina, o suboxone, para ayudar a que los adictos que desean superar las drogas opiáceas puedan combatir los síntomas de la abstinencia y continuar su tratamiento”.

El programa de metadona de VIP Community Services, como se lo conoce popularmente, lo dirige el Doctor Ernst Jean, que ha estado vinculado a la agencia desde hace más de 10 años. El Dr. Jean, con más de dos décadas de experiencia en esa especialidad, es el Director Médico de la organización.

“La metadona”, explica el facultativo, “es una medicación que se emplea para substituir a la heroína. La heroína es eliminada del cuerpo muy rápidamente, de manera que los adictos usan la droga numerosas veces al día. Pero con la metadona, es suficiente usarla una vez al día para estabilizar al paciente”.

El programa de metadona de VIP no se limita a los aspectos estrictamente clínicos, ya que también toma en consideración las necesidades y circunstancias de cada paciente, desde su situación laboral hasta su entorno familiar y su salud física y emocional.

Cuando se le compara con tratamientos tradicionales basados en la abstinencia, la terapia de la metadona tiene tasas de éxito fenomenales. Según diversas fuentes científicas dignas de crédito, las tasas de recuperación a largo plazo de los pacientes tratados con esa medicación varían de un 60 a un 90 por ciento. Entretanto, los porcentajes de éxito de pacientes sujetos a métodos que emplean la abstinencia se ubican entre un 5 y un 10 por ciento.

“El tipo de tratamiento y su duración dependen de cada paciente, porque las condiciones son diferentes y únicas para cada uno”, detalla el Dr. Jean. “Si una persona atraviesa una crisis, quizá necesite solamente unas sesiones, mientras que otra que tiene problemas que no puede controlar y que afectan su salud mental, puede necesitar bastante más tiempo de tratamiento. No se ejerce presión sobre nadie para que termine más rápido el tratamiento. Lo importante es que el paciente no cometa delitos, que mantenga su trabajo y su vivienda y que participe de manera positiva en la sociedad”.

Las fuentes científicas calculan que, como promedio, los tratamientos que obtienen los mejores resultados son los que duran entre 42 y 90 días, y confirman que la combinación de la terapia con metadona con la consejería y otros servicios de apoyo –como los que presta VIP Community Services—aumenta considerablemente las tasas de éxito de ese tratamiento.

Si desean más información sobre esta organización del Bronx y sus otros programas y servicios, llamen a la línea bilingüe (718) 583-5150 o visiten el sitio web de VIP Community Services.

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation