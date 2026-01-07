Matt Damon tuvo una drástica pérdida de peso para filmar ‘The Odyssey’

El famoso actor Matt Damon reveló que perdió mucho peso durante el rodaje de la película ‘‘The Odyssey’’ del director Christopher Nolan que se estrenará en cines el próximo 17 de julio.

Damon apareció en el último episodio del podcast “New Heights” y reveló que durante el rodaje de la película perdió más de 15 kilos . Según explicó, el director quería que estuviese delgado pero fuerte. Por esa razón consultó a su médico y siguió una dieta estricta además de mucho entrenamiento.

“Estaba en muy buena forma. Perdí mucho peso. [Nolan] quería que estuviera delgado pero fuerte. Gracias a otra consulta con mi médico, dejé de comer gluten. Antes pesaba entre 84 y 90 kg, y esa película la hice en 74 kg. Y no había pesado tanto desde el instituto. Así que tuve que entrenar mucho y seguir una dieta muy estricta”.

Tras cumplir este régimen de alimentación para filmar la película, Matt Damon aseguró que decidió eliminar el gluten de su dieta.

“Ya terminé. Soy totalmente sin gluten. Encontré una cerveza sin gluten. Hace tanto tiempo que no como gluten que no sé si es bueno o no. Así que es buena señal”, admitió.

En el pasado Matt Damon tuvo que aumentar drásticamente de peso para un papel. El nominado al Oscar engordó 14 kilos para “El Informante” de 2009 “comiendo como un loco y bebiendo cerveza oscura”, declaró entonces a EW.

Matt Damon ha tenido que adaptar su físico a los diversos papeles que ha tenido que interpretar. Es por eso que trabaja con un preparador físico que lo ayuda a adaptar los entrenamientos según las necesidades de cada papel.

“Me imagino cómo se siente para ustedes cuando se preparan. Es como una parte de su día. Es parte de su trabajo, ¿verdad? Es como si se volvieran rutinarios y organizaran su día en torno a todo eso. Ese es el aspecto físico de la preparación”, comentó.

Damon protagoniza la épica ‘La Odisea’ que cuenta con la actuación de grandes estrellas de Hollywood como Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, John Leguizamo, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron y Benny Safdie.

Sigue leyendo:

Christopher Nolan es criticado por grabar ‘La Odisea’ en un territorio ocupado en el Sáhara

Matt Damon y Zendaya están en Italia filmando ‘The Odyssey’

Christopher Nolan comenzó a filmar ‘The Odyssey’ en Grecia