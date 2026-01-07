New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de promoción turística de la ciudad de Nueva York, anunció hoy el inicio de las reservas para NYC Winter Outing 2026. El programa se desarrollará del 20 de enero al 12 de febrero, con beneficios en experiencias distribuidas en los cinco distritos de la ciudad, que incluyen: menúes de precio fijo de NYC Restaurant Week en casi 600 restaurantes; entradas 2×1 para 26 espectáculos de NYC Broadway Week; y entradas 2×1 para casi 80 museos, atracciones, tours y propuestas de artes escénicas que forman parte de NYC Must-See Week.

Wollman Rink, Central Park, Manhattan, NYC

NYC Hotel Week, también incluida dentro de NYC Winter Outing, ya se encuentra en marcha y ofrece 25 % de descuento sobre la tarifa estándar en más de 150 hoteles. Las reservas para los cuatro programas están disponibles en nyctourism.com/winterouting.

NYC Winter Outing: los mejores descuentos en 2026

“NYC Winter Outing se ha convertido en una tradición anual muy valorada con la que damos la bienvenida al nuevo año, impulsando ingresos clave para los comercios locales y fortaleciendo nuestras comunidades en los cinco distritos durante los meses de menor actividad turística”, señaló Julie Coker, presidenta y CEO de New York City Tourism + Conventions.

“Este es el período ideal para que los visitantes disfruten de todo lo que Nueva York tiene para ofrecer: desde su diversa escena gastronómica y su riqueza cultural hasta hoteles que reflejan la identidad única de cada vecindario. Desde su creación, NYC Winter Outing ha acompañado a casi 5.000 establecimientos en toda la ciudad, contribuyendo a sostener una industria que genera más de 50 mil millones de dólares anuales en gasto directo”.

Ya están abiertas las reservas para NYC Restaurant Week

NYC Restaurant Week ofrece almuerzos de dos pasos y cenas de tres pasos con precios fijos de 30, 45 y 60 dólares en casi 600 restaurantes de los cinco distritos.

Bar Sprezzatura, Manhattan. Turismo y Convenciones en Nueva York. Crédito: New York City Tourism + Conventions | Cortesía

El listado completo de restaurantes participantes y las reservas están disponibles en nyctourism.com/restaurantweek. Los restaurantes pueden filtrarse por vecindario, distrito, tipo de cocina, semanas de participación, tipo de comida, disponibilidad de menú y accesibilidad. Además, se presentan selecciones curadas para orientar a los comensales, como “Around the Boroughs”, “Celebrity Chefs”, “Classic Restaurants”, “Cozy Vibes”, “Date Night”, “Dress for the Occasion”, “For the Foodies” y “Hidden Gems”.

Entradas 2×1 para NYC Broadway Week ya a la venta

NYC Broadway Week ofrece entradas 2×1 para 26 espectáculos de Broadway, entre ellos: & Juliet, Aladdin, All Out, The Book of Mormon, Buena Vista Social Club, Chess, Chicago, Death Becomes Her, The Great Gatsby, Hadestown, Hamilton, Hell’s Kitchen, Liberation, The Lion King, Maybe Happy Ending, MJ The Musical, Moulin Rouge! The Musical, Oedipus, Oh, Mary!, Operation Mincemeat, The Outsiders, Ragtime, Six The Musical, Stranger Things: The First Shadow, Two Strangers (Carry a Cake Across New York) y Wicked.

Las entradas están disponibles en nyctourism.com/broadwayweek. Los espectáculos participantes pueden ordenarse por filtros como género, accesibilidad, ganadores del premio Tony, últimas funciones y nuevos participantes.

Entradas 2×1 para NYC Broadway Week ya a la venta Crédito: Créditos Matthew Murphy y Evan Zimmerman NYC Tourism + Conventions | Cortesía

NYC Must-See Week ofrece entradas 2×1 para casi 80 museos, atracciones, propuestas de artes escénicas y tours, entre ellos: Alice Austen House Museum, Barclays Center Tours, Carnegie Hall, Empire State Building Observatory, Jazz at Lincoln Center, Like a Local Tours, Mercer Labs, The Metropolitan Opera, Museum of the Moving Image, Museum of Broadway, New York Botanical Garden, Perelman Performing Arts Center (PAC NYC), QC NY, The Rink at Rockefeller Center, Yankee Stadium Tours, entre muchos otros.

El listado completo de participantes y las reservas están disponibles en nyctourism.com/es/must-see-week/, con filtros por distrito, vecindario, tipo de experiencia y método de reserva.

NYC Hotel Week: reservas abiertas y descuentos vigentes

NYC Hotel Week ofrece un 25 % de descuento sobre la tarifa estándar en más de 150 hoteles de la ciudad hasta el 12 de febrero. Entre los hoteles participantes se encuentran: W New York – Union Square, Lotte New York Palace, New York Marriott Marquis, New York Hilton Midtown, The Plaza Hotel, Renaissance New York Flushing at Tangram, The Pierre, Ace Hotel Brooklyn, Radio Hotel, The Rockaway Hotel, Romer Hell’s Kitchen, Wythe Hotel, entre otros.

Piano Lounge del Hotel Arthouse, Manhattan. Crédito: Turismo y Convenciones en Nueva York. Crédito: Turismo y Convenciones en Nueva York. | Cortesía

Los hoteles participantes pueden ser reservados en nyctourism.com/es/nyc-hotel-week/ y filtrarse por distrito y vecindario, con propuestas disponibles en más de 30 vecindarios de la ciudad.

Puedes ver:

Nueva York se consolida como la segunda ciudad mejor del mundo para 2026

¿Cuáles son los lugares más fotografiados en Nueva York?