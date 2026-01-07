Por qué hay cada vez más negocios que no aceptan pagos en efectivo

Cada vez más comercios en Estados Unidos están eliminando el efectivo como forma de pago, promoviendo el uso del pago con crédito o débito. La tendencia, impulsada por cambios en los hábitos de consumo y preocupaciones de seguridad, está transformando la forma en que los clientes pagan, y también generando debate sobre inclusión y acceso financiero.

El movimiento hacia los negocios ‘cashless’ o sin efectivo se acelera en distintas ciudades del país.

En Minneapolis, por ejemplo, el Silver Fern Café and Wine Bar dejó de aceptar dinero en efectivo poco después de abrir sus puertas, luego de sufrir un robo.

“Cuando abrimos, alguien entró y nos robó. Después de eso, el dueño sintió que era más seguro eliminar el efectivo como opción”, explicó Julia Lisec, gerente general del establecimiento.

Desde entonces, casi todos los clientes pagan con tarjeta. Lisec señaló que menos de 10 personas al día intentan usar efectivo y que la gran mayoría acepta sin problema la política del negocio.

“Rara vez cargo efectivo, así que no me molesta en lo absoluto”, comentó el cliente Landen Schmidt.

“No es conveniente lidiar con efectivo. La tarjeta es fácil, solo tocar y listo”, agregó Sergey Movchan.

Este modelo se está extendiendo por toda el área de Twin Cities y otros puntos del país. Grandes recintos deportivos como Target Field y U.S. Bank Stadium ya operan completamente sin efectivo.

Las cifras respaldan la transformación. Una encuesta de la Reserva Federal muestra que en 2016 el efectivo representaba el 28% de los pagos de los consumidores.

Para 2024, esa proporción cayó a 14%, mientras que el uso combinado de tarjetas de crédito y débito alcanzó el 65% de todas las transacciones.

¿Pueden los negocios rechazar el efectivo?

A nivel federal, no existe ninguna ley que obligue a los negocios privados a aceptar efectivo. Cada empresa puede definir su política, salvo que una ley estatal indique lo contrario.

Massachusetts fue el primer estado en prohibir los negocios sin efectivo en 1978.

En la última década se han sumado New Jersey, New York, Tennessee, Oregon y Delaware, aunque muchas de estas leyes contemplan excepciones, como alquiler de autos, mercados de agricultores o negocios de autoservicio.

Los estados que han aprobado estas restricciones suelen argumentar razones de equidad, ya que personas de bajos ingresos, adultos mayores o trabajadores informales pueden no tener cuentas bancarias ni acceso a tarjetas.

Movchan lo resume así: “La generación mayor todavía usa efectivo”.

La propia Reserva Federal confirmó que los adultos mayores de 55 años dependen más del efectivo que las generaciones jóvenes.

En Minnesota, legisladores han propuesto proyectos similares para prohibir los comercios sin efectivo, pero ninguno ha logrado avanzar fuera de los comités legislativos.

Beneficios operativos para los negocios

Además de la seguridad, los comerciantes destacan ventajas prácticas: “Hace que las transacciones sean muy rápidas, todo es más limpio y facilita mucho las labores de apertura y cierre”, explicó Lisec.

Aunque en los billetes estadounidenses aparece la frase: “This is legal tender for all debts, public and private” (“Este es un dinero de curso legal para todas las deudas, públicas y privadas”), ese principio solo aplica para deudas, no para transacciones voluntarias entre clientes y negocios privados.

