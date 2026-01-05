5 lugares donde nunca debes pagar con tarjeta de débito y es mejor usar efectivo o crédito

Usar la tarjeta de débito parece cómodo, pero en ciertos lugares puede convertirse en un riesgo directo para tu dinero. Expertos en seguridad financiera advierten que hay situaciones en las que es mucho más seguro pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, para evitar fraudes, bloqueos de fondos y robos de información.

1. Bombas de gasolina

Las bombas de gasolina son el objetivo número uno de los delincuentes que instalan dispositivos conocidos como skimmers, aparatos que se colocan sobre el lector original para robar los datos de tu tarjeta.

Al usar débito en este punto, no solo se pone en riesgo el número de la tarjeta, sino también el PIN, ya que muchos skimmers incluyen microcámaras o teclados falsos.

Con esa información, los criminales pueden clonar la tarjeta y vaciar tu cuenta en un cajero automático en cuestión de minutos.

Si debes pagar ahí, es mejor usar tarjeta de crédito o, idealmente, pagar dentro de la tienda con efectivo.

También es más seguro utilizar pago sin contacto desde el celular, que es mucho más difícil de clonar.

2. Restaurantes y bares

En los restaurantes de servicio a mesa ocurre algo delicado: entregas tu tarjeta y desaparece durante varios minutos. En ese tiempo alguien podría fotografiarla o copiar sus datos.

Aunque la mayoría del personal es honesto, la oportunidad de fraude es alta y algunos dispositivos de clonación caben fácilmente en un bolsillo.

Pagar en efectivo evita estos riesgos, ayuda a controlar gastos y garantiza que el mesero reciba su propina al momento.

Si no tienes efectivo, usa tarjeta de crédito, que ofrece protección contra cargos no autorizados.

3. Hoteles y agencias de renta de autos

Aquí el problema no es tanto el fraude, sino el flujo de tu dinero. Hoteles y rentadoras colocan un cargo de retención que suele ser el costo del servicio más un depósito de entre $200 y $500.

Si usas tarjeta de débito, ese dinero queda bloqueado directamente de tu cuenta y no puedes utilizarlo, incluso después de entregar el cuarto o el auto.

La liberación puede tardar varios días o hasta una semana.

Esto puede provocar que tu tarjeta sea rechazada en otras compras porque el hotel está reteniendo tu dinero. La solución es siempre usar tarjeta de crédito, ya que el bloqueo se hace sobre la línea de crédito, no sobre tu efectivo.

4. Cajeros automáticos independientes

Los cajeros automáticos que no pertenecen a un banco, especialmente en tiendas pequeñas o lugares poco iluminados, tienen niveles de seguridad más bajos y son blancos frecuentes de clonación.

Además de las altas comisiones, estos equipos pueden ser manipulados para interceptar información no cifrada.

Si necesitas efectivo, utiliza únicamente cajeros dentro de sucursales bancarias, que cuentan con cámaras, revisiones constantes y mayor protección.

5. Compras en línea (especialmente sitios nuevos)

Aunque plataformas grandes como Amazon cuentan con sistemas avanzados de seguridad, muchos sitios pequeños no. Si introduces los datos de tu tarjeta de débito en una página con protección deficiente, expones directamente tu cuenta bancaria.

Cuando hay fraude con tarjeta de crédito, el banco te protege. Con tarjeta de débito, el dinero sale de inmediato y el proceso de recuperación puede tardar semanas.

Por eso, para compras en internet es mejor usar tarjeta de crédito o servicios intermedios como PayPal, que actúan como escudo entre el comercio y tu cuenta bancaria.

