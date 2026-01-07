Trabaja en JPMorgan Chase NYC: Buscan personal bilingüe sin título universitario ($25-$30/hr)

Si vives en Nueva York, hablas español y buscas desarrollar una carrera en finanzas sin tener un título universitario, esta es tu oportunidad. JPMorgan Chase & Co., considerada la institución financiera más grande de Estados Unidos, lanzó una convocatoria masiva para contratar personal bilingüe en el área de Nueva York.

Lo más destacado: No necesitas un título universitario para aplicar, y los salarios iniciales superan significativamente el mínimo de la ciudad.

Detalles de la vacante: ¿Qué hace un associate banker?

El banco requiere candidatos para el puesto de ‘Associate banker’ (anteriormente conocidos como cajeros o tellers, pero con funciones ampliadas). Esencialmente se trata de ser la cara del banco frente al cliente, con responsabilidades que incluyen:

Procesar transacciones diarias (depósitos, retiros)

(depósitos, retiros) Ayudar a los clientes con la tecnología del banco (app móvil, cajeros automáticos)

(app móvil, cajeros automáticos) Identificar oportunidades para referir clientes a asesores financieros especializados

Las vacantes están concentradas específicamente en el Bronx (donde el dominio del español es crucial) y en Flushing, Queens (donde buscan hablantes de mandarín y coreano).

Requisitos y salario: Tu idioma es tu activo

A diferencia de muchos empleos corporativos, Chase ha eliminado el requisito de título universitario para estos roles de manera inicial. Los requisitos oficiales son:

Fluidez en español e inglés (Lectura, escritura y conversación).

(Lectura, escritura y conversación). Diploma de High School o equivalente (GED).

o equivalente (GED). Mínimo 6 meses de experiencia en atención al cliente o manejo de efectivo.

El sueldo: El rango de salario es de $25.00 a $30.48 por hora. Para ponerlo en perspectiva, el salario mínimo en NYC es de $16/hr. Esto significa que Chase ofrece un sueldo inicial un 56% superior al mínimo legal, además de otros atractivos beneficios corporativos.

Oportunidades de crecimiento: Relationship banker

Si ya tienes experiencia en ventas o banca, Chase también cuenta con vacantes para el puesto de ‘relationship bankers’. Este puesto da preferencia a personas con un título universitario, (aunque no lo exige obligatoriamente) y ofrece un salario base más alto, así como el pago de comisiones.

Actualmente, hay más de 100 vacantes abiertas en toda la región tri-estatal (NY, NJ, CT), lo que indica una expansión agresiva de la fuerza laboral en sucursales físicas de este banco.

¿Qué beneficios corporativos adicionales ofrece JPMorgan Chase?

JPMorgan Chase es reconocido por contar con uno de los paquetes de beneficios más robustos del sector bancario, y para sus empleados bilingües, especialmente aquellos que dominan el español, ofrece ventajas competitivas diseñadas para atraer y retener talento en mercados estratégicos de EE.UU.

Los beneficios corporativos adicionales y programas específicos para personal bilingüe actualizados a 2026 son:

Pago por diferencial de idioma (Language Premium Pay)

JPMorgan Chase ofrece un sueldo base incrementado o bonos por diferencial para personas que ejercen roles específicos donde el bilingüismo es esencial para el servicio al cliente (como en banca minorista, centros de atención telefónica o gestión de patrimonios).

Cómo funciona: Los empleados elegibles (Relationship Bankers o Fraud Specialists) que pasan una evaluación de fluidez pueden recibir un aumento porcentual en su salario base o un bono mensual fijo, como estímulo a su habilidad técnica adicional y el valor que aportan al atender a la creciente de población hispana en EE.UU.

Grupos de recursos para empleados (BRGs), ‘Adelante’

El banco cuenta con una red de liderazgo y apoyo llamada ‘Adelante’, enfocada específicamente en los empleados hispanos y latinos. Este programa les ofrece acceso a mentores de alto nivel con quienes que comparten su origen cultural, ayudándoles a navegar la escalera corporativa.

Además acceden a eventos exclusivos de Networking de alto nivel: con líderes como Jamie Dimon (CEO) y otros directivos que priorizan la diversidad lingüística como una ventaja competitiva.

Oficina de Asuntos Hispanos y Latinos (OHLA)

A diferencia de otras empresas que solo tienen un comité de diversidad, JPMorgan Chase cuenta con una Oficina de Asuntos Hispanos y Latinos. A través de esta área el banco ofrece a sus empleados a Becas y redes de integración entre compañeros de origen hispano.

El programa JPMorganChase Fellowship Program 2026 está diseñado para beneficiar a estudiantes y profesionales bilingües, ofreciendo formación técnica remunerada y una ruta directa hacia puestos de liderazgo. También cuentan con programas de ‘aceleración’ para empleados bilingües con el fin de colocarlos en puestos de toma de decisiones en mercados internacionales o comunidades locales clave.

Beneficios de salud y bienestar en español

El paquete de beneficios de 2026 de la institución también incluye servicios diseñados para eliminar la barrera del idioma:

EAP (Programa de Asistencia al Empleado) Bilingüe: Acceso a programas de coaching financiero y asesoría legal gratuita con profesionales que hablan español de manera nativa.

Telemedicina 24/7: El plan médico incluye acceso a médicos certificados que ofrecen consultas en español, garantizando que el empleado y su familia reciban atención clara y precisa.

Premio especial 2026 (Bono por salario)

Recientemente, el banco anunció un premio especial de hasta $1,000 dólares para empleados que ganan menos de $80,000 anuales. Muchos empleados bilingües en posiciones de entrada o banca comunitaria califican para este bono, el cual se deposita directamente en sus cuentas 401(k) a principios de este año para fomentar el ahorro a largo plazo.

Sigue leyendo:

– Chase ofrece más facilidades para que hispanos puedan comprar su casa en EE.UU.

– Cómo iniciar un negocio propio siendo hispano en NYC

– Reto Side Hustle 2.0: Aprende a usar IA para maximizar tus ingresos