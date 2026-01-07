window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump dice que habló con Petro y confirma reunión en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump dijo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo llamó para explicarle "la situación de las drogas y otros desacuerdos"

Collage de fotos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Crédito: Alex Brandon y Fernando Vergara | AP

Por  Raúl Castillo

El presidente Donald Trump confirmó que habló la noche de este miércoles con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y que lo recibirá en la Casa Blanca, días después de que sugiriera que podría llevar a cabo alguna operación militar en Colombia similar a la de Venezuela.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario estadounidese añadió que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando “los arreglos necesarios” para la reunión y confirmó que la misma se llevará a cabo en la Casa Blanca.

Información en desarrollo…

