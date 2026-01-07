Trump dice que habló con Petro y confirma reunión en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump confirmó que habló la noche de este miércoles con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y que lo recibirá en la Casa Blanca, días después de que sugiriera que podría llevar a cabo alguna operación militar en Colombia similar a la de Venezuela.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario estadounidese añadió que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando “los arreglos necesarios” para la reunión y confirmó que la misma se llevará a cabo en la Casa Blanca.

Información en desarrollo…