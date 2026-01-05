Petro amenaza con volver a “tomar las armas” en respuesta a declaraciones de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió este lunes un pronunciamiento oficial en respuesta a las recientes advertencia del presidente Donald Trump, un intercambio ocurre tras la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Ante las consultas periodísticas realizadas a Trump sobre una posible intervención en Colombia similar a la ejecutada en Caracas, el mandatario colombiano manifestó su disposición a retomar actividades armadas, a pesar de su desmovilización del grupo M-19 en 1990, informó EFE.

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, expresó Petro a través de su red social X.

Postura de Petro sobre acusaciones de narcotráfico

La tensión escaló luego de que Donald Trump declarara a bordo del Air Force One que Colombia está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo”. Al ser consultado sobre una operación en suelo colombiano, Trump añadió: “a mí me suena bien eso”.

En respuesta, Petro rechazó los señalamientos sobre vínculos con el tráfico de drogas y defendió la transparencia de sus finanzas personales: “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”.

Instrucciones a la Fuerza Pública colombiana

Asimismo, el mandatario colombiano apeló al apoyo ciudadano y emitió directrices específicas a las fuerzas militares ante una eventual detención. Según Petro, si Estados Unidos “detiene al presidente”, se desatará una reacción popular en los municipios del país.

Sobre la cadena de mando, el presidente subrayó: “La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”.

Advirtió además que todo comandante que “priorice la bandera estadounidense sobre la colombiana deberá retirarse de la institución”, y argumentó que “la constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”.

