Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 8 al 14 de enero

Disney On Ice en Nueva Jersey

Del 8 al 11 de enero, la magia de Disney regresa a nuestra área con Disney On Ice presents Mickey’s Search Party, un espectáculo familiar lleno de acrobacias, música y aventuras sobre hielo. Mickey Mouse y sus amigos emprenden una búsqueda épica que reúne a personajes de Coco, Frozen, La Bella y la Bestia, Toy Story, Moana, Aladdín y La Sirenita, con impresionantes números aéreos y efectos visuales. En el Prudential Center (25 Lafayette Street, Newark, NJ), funciones jueves a las 7:00 pm; viernes a las 11:00 am y 7:00 pm; sábado a las 11:00 am, 3:00 y 7:00 pm; y domingo a las 12:00 y 4:00 pm. Información y boletos en Ticketmaster.com.

Foto: Feld Entertainment

El “Unity Jazz Festival 2026”

El Unity Jazz Festival regresa a Jazz at Lincoln Center este 8 y 9 de enero , con una programación vibrante que reúne a más de 20 músicos consagrados y talentos emergentes en cinco escenarios. El festival tendrá como acto estelar a KestheBand featuring Etienne Charles, que presentará una fusión única de soca, soul, calipso y pop isleño, además de actuaciones íntimas inéditas en el Rose Theater y el Appel Room. El cartel incluye conciertos destacados como el Jazz Legacies Fellowship Honors All-Star Concert, homenajes especiales a Eddie Palmieri (foto), jam sessions, tríos, sextetos y propuestas que van del jazz clásico al contemporáneo, con artistas como Veronica Swift, Tomeka Reid, DJ Logic, Solomon Hicks y muchos más. Jazz at Lincoln Center (Frederick P. Rose Hall Broadway at 60th Street). Más información y boletos: jazz.org/unity.

Foto: Cortesía

Under the Radar en Lincoln Center: Benevolence

Del 8 al 18 de enero, el festival Under the Radar presenta Benevolence, una propuesta íntima y conmovedora del creador teatral, performer y artista visual Kevin Matthew Wong, como parte de Lincoln Center Presents. La obra se despliega como un relato chino-canadiense de múltiples capas que cruza continentes, migraciones y generaciones. A partir de una llamada inesperada para escribir una obra sobre la identidad hakka ?una de las comunidades más dispersas del mundo?, Wong emprende un viaje personal para explorar sus raíces, la memoria colectiva y las identidades híbridas. Vulnerable y épica a la vez, Benevolence combina humor y emoción en una profunda reflexión sobre comunidad y legado. En el Samuel Rehearsal Studio, Rose Building del Lincoln Center. Choose What You Pay. Más información: utrfest.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Diversión invernal en Bryant Park

El Bank of America Winter Village en Bryant Park presenta nuevas experiencias para disfrutar este invierno en el corazón de Manhattan. Entre las principales atracciones destacan los Bumper Cars on Ice, que estarán disponibles desde este viernes 9 de enero hasta el 28 de febrero, los cuales permiten a los visitantes deslizarse y girar sobre hielo en sesiones individuales de diez minutos. También regresan los icónicos iglús, que este año se transforman en Rosy Igloos desde ya hasta el 28 de febrero, un espacio privado ideal para disfrutar desde un afternoon tea hasta cócteles de autor, perfecto para citas, salidas entre amigas o planes familiares. La programación se complementa con Lodge Live Events, que incluyen Vinyl Nights at The Lodge los martes seleccionados, con DJs en vinilo y música disco, funk e hip hop, y Winter Dance los miércoles, con clases impartidas por reconocidos instructores de Nueva York. Más información: https://bryantpark.org/.

Foto: Ryan Muir- Bank of America Winter Village at Bryant Park

KIOSKO: pop-up de arte venezolano contemporáneo

El colectivo de artistas venezolanos EL CONSULADO, con base en Nueva York, presenta KIOSKO, una exposición pop-up y encuentro comunitario que se llevará a cabo del 9 al 11 de enero en la Elizabeth Foundation for the Arts (EFA). KIOSKO reúne el trabajo de 49 artistas y performers venezolanos contemporáneos, abarcando diversas disciplinas. Durante el fin de semana, la muestra funcionará como un espacio de exhibición y diálogo, con presentaciones musicales, conversaciones críticas y un panel en vivo vía Zoom con artistas radicados en Caracas, que permitirá un intercambio directo con el público. Aunque el énfasis está puesto en el encuentro y el intercambio cultural, las obras estarán disponibles para la venta, apoyando a los artistas participantes y futuras iniciativas del colectivo. La EFA Gallery está ubicada en el 323 W 39th St., 3er piso. Viernes de 5:00 a 8:00 pm, sábado de 11:00 am a 8:00 pm y domingo de 11:00 am a 5:00 pm. Más información: elconsuladonyc.org

Foto: Rafael Villa

Festival “Underground Uptown Dance”

Del 9 al 13 de enero, Works & Process presenta el Underground Uptown Dance Festival en el Guggenheim New York (1071 Fifth Ave), como parte de JanArtsNYC. El festival reúne una serie de funciones únicas que conectan tradiciones de la danza urbana, social y de club con el ballet y la danza contemporánea y moderna. Las presentaciones se desarrollan alrededor del teatro y la emblemática rotonda del museo, invitando al público a vivir experiencias irrepetibles y a continuar el diálogo entre artistas y espectadores en el icónico espacio diseñado por Frank Lloyd Wright. Cada proyecto del festival abarca una amplia diversidad de estilos, que incluyen Afrobeat, ballet, ball culture, hip-hop, house, salsa, vogue, danzas africanas, freestyle y más, fomentando el intercambio intergeneracional y la construcción de comunidad. Más información: https://www.guggenheim.org.

Foto: Cortesía

“Life at Sea” en el Museo de Brooklyn

Durante varias fechas de enero, incluyendo este sábado 10, el Brooklyn Museum (200 Eastern Parkway) invita a familias y visitantes de todas las edades a participar en Drop-In Workshops: Life at Sea, una serie de talleres creativos inspirados en la exposición Oliver Jeffers: Life at Sea. En estos talleres interactivos, los asistentes podrán diseñar y crear criaturas marinas y estructuras submarinas, desde corales hasta peces en 3D, que se irán sumando al universo de Life at Sea. Una experiencia lúdica y educativa para explorar el océano a través del arte. Sábados y domingos en fechas seleccionadas, en el Education Gallery, 1er piso. Gratis con la admisión al museo. Más información:https://www.brooklynmuseum.org.

Foto: Matthew Carasella Photography

globalFEST se toma el Lincoln Center

Este domingo 11 de enero, el Lincoln Center será nuevamente el epicentro de la música global con el regreso de globalFEST, uno de los festivales más vibrantes y diversos del calendario cultural neoyorquino. En esta edición, el festival regresa con su ya icónico formato de “diez conciertos en una sola noche”, ocupando todos los niveles del David Geffen Hall en una toma total del recinto. A lo largo de la velada, el público podrá desplazarse libremente entre escenarios y descubrir artistas que conmueven el alma y encienden la pista de baile, provenientes tanto de rincones lejanos del planeta como de comunidades locales. Entre los artistas latinos participantes se encuentran, desde Puerto Rico, David Rivera & La Bámbula, banda que teje una rica mezcla de ritmos afrocaribeños con jazz latino, bomba y folk urbano, y de Colombia, Dilemastronauta y La Tripulación Cósmica, proyecto que propone una experiencia sonora envolvente, con grooves cósmicos pensados para la pista de baile, enraizados en el jazz espiritual y en las tradiciones musicales colombianas y latinoamericanas. A partir de las 7:00 pm en el David Geffen Hall, ubicado en el 10 Lincoln Center Plaza, bajo el formato “Choose What You Pay”. Para más información, visite:https://www.lincolncenter.org/

Cortesía: Lincoln Center

Bowlines y Bourbon en South Street Seaport

El martes 13 de enero a las 6:00 pm, el South Street Seaport Museum (12 Fulton Street) presenta Bowlines and Bourbon, una experiencia única que combina tradiciones marítimas y whiskey artesanal. La velada incluye una degustación guiada de cinco whiskies de la destilería neoyorquina Widow Jane, acompañada por una introducción práctica al arte de hacer nudos marineros, impartida por expertos del museo. Mientras los especialistas explican los perfiles de sabor de cada bebida, los instructores enseñarán nudos esenciales y su uso en la navegación y en el amarre de la flota histórica del museo. El evento se llevará a cabo en The Gam, el salón en el piso superior de Quick Eternity. Boletos: https://southstreetseaportmuseum.org.

Foto: Cortesía

Tamalería La Madrina abre sus puertas en Crown Heights

Un nuevo espacio grab-and-go dedicado a los tamales tradicionales mexicanos acaba de abrir en Crown Heights. Tamalería La Madrina es el más reciente proyecto de Artemio Baltazar y la chef Marisol López, el dúo detrás de Taqueria Milear, y se distingue por un menú enfocado en tamales y antojitos elaborados frescos a diario y en cantidades limitadas. Entre las opciones destacan tamales como el Oaxaqueño de costillitas de cerdo en salsa roja, el de Pollo con mole de 25 ingredientes, el de Birria de res (con opción de consomé) y el de Jalapeño con queso. Cualquier tamal puede convertirse en guajolota, el clásico sándwich servido en bolillo mexicano. El menú se completa con antojitos como perro caliente envuelto en tocino, doriesquite y elote estilo callejero, además de desayunos como burritos y molletes. Para beber, ofrece aguas frescas hechas en casa y bebidas calientes tradicionales como café de olla, atole de fresa y champurrado. La tamalería está ubicada en el 735 Nostrand Ave, Brooklyn. Más información:https://www.tamalerialamadrina.com.