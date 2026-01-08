Retrasos en Línea 4 del Metro de Nueva York noches y fines de semana hasta febrero

Debido a un reemplazo en las vías, el servicio nocturno de la línea 4 del Metro de Nueva York, que atraviesa El Bronx, Manhattan y Brooklyn, estará funcionando con retrasos hasta finales de febrero.

Desde esta semana la línea 4 opera en dos tramos separados entre las 11:45 p.m. y las 5:00 a.m., destacó Daily News. Además, el servicio de fin de semana también se verá afectado comenzando el sábado 24 de enero. Se espera que todos los trabajos finalicen el 23 de febrero.

Los trenes circularán entre las estaciones Woodlawn y 149th St.–Grand Concourse en El Bronx, y también entre la estación Third Ave.–138th St. (de la línea 6) y el terminal New Lots Ave. en Brooklyn. En Manhattan, la línea 4 circulará por las vías locales, normalmente utilizadas por la ruta 6, y realizará todas las paradas.

Desde el 24 de enero estos mismos cambios entrarán en vigor también durante el día los fines de semana, con la línea 5 funcionando como servicio de enlace entre Eastchester-Dyre Ave y E 180th St. El servicio de la línea 6, así como el servicio diurno de lunes a viernes de las líneas 4 y 5, no se verá afectado.

Durante la interrupción del servicio los equipos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) reemplazarán un conjunto de vías de 37 años de antigüedad al sur de la estación 138th St.-Grand Concourse, para permitir “que los trenes circulen de forma segura y fiable entre los dos distritos. Se espera que los nuevos desvíos proporcionen un servicio fiable durante los próximos 20 años”, dijo la agencia en un comunicado.

“Estas obras de mantenimiento son fundamentales para garantizar un servicio fiable en una de las líneas de Metro más transitadas del sistema y contribuirán a reducir futuros retrasos e interrupciones del servicio. Las obras mejorarán los viajes diarios de aproximadamente 1,1 millones de pasajeros”.