Senado respalda medida para intentar impedir más incursiones de Trump en Venezuela

El Senado de Estados Unidos dio este jueves luz verde a una resolución que busca limitar cualquier nueva acción militar del Gobierno de Donald Trump en Venezuela, una iniciativa que evidenció fisuras dentro del Partido Republicano.

La propuesta fue aprobada con 52 votos a favor y 47 en contra, gracias al respaldo de cinco senadores republicanos que se alinearon con la bancada demócrata, pese a que el partido del presidente mantiene una ajustada mayoría en la Cámara Alta.

Aunque el texto carece de efectos inmediatos, su aprobación constituye una señal política directa contra la Casa Blanca.

La resolución fue impulsada por legisladores demócratas y contó con el copatrocinio del republicano Rand Paul, quien ha defendido de forma reiterada el rol del Congreso en la autorización de acciones militares.

El documento surge como respuesta a la reciente operación estadounidense en Venezuela para capturar al líder del régimen, Nicolás Maduro, una intervención de la que los legisladores no fueron informados previamente.

Obstáculos en la Cámara Baja

Aun así, el recorrido legislativo de la iniciativa enfrenta obstáculos importantes. Para adquirir carácter vinculante, debería ser aprobada también por la Cámara de Representantes y posteriormente firmada por Trump, un escenario que los propios promotores consideran improbable.

En caso de veto presidencial, el Congreso necesitaría reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anularlo.

La Cámara Baja ya había rechazado en diciembre propuestas similares que buscaban retirar a tropas estadounidenses si estallaba un conflicto con Venezuela, lo que refuerza el escepticismo sobre el futuro de la medida.

Pese a ello, el congresista Jim McGovern, representante por Massachusetts, celebró la votación en el Senado y exhortó al liderazgo republicano en la Cámara de Representantes a permitir un debate formal.

Ante la posibilidad de que esa votación no prospere, McGovern y otros demócratas presentaron una nueva resolución de contenido similar, que esperan someter a consideración de la Cámara Baja el próximo 22 de enero, según anunciaron en una rueda de prensa.

