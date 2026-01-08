26 congresistas piden a Administración Trump que compense a pasajeros varados por restricción aérea tras captura de Maduro

NUEVA YORK – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, lidera unacarta en la que le pide al secretario del Departamento de Transporte federal, Sean Duffy, que garantice compensación económica a los pasajeros afectados por la restricción del espacio aéreo como resultado del operativo contra Nicolás Maduro en Venezuela.

En la misiva que firmaron otros 25 congresistas demócratas, se plantea quela limitación impuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA) el 3 de enero y que se extendió hasta las 12 a. m. del día siguiente dejó a miles de pasajeros varados, algunos de los que aún están sufriendo las consecuencias de las alteraciones.

“Si bien estas restriccionesse implementaron para garantizar la seguridad de los pasajeros, provocaron la cancelación de cientos de vuelos en toda la región del Caribe, con un impacto particularmente significativo en Puerto Rico, dejando a miles de pasajeros varados durante un período de alta afluencia de viajeros por las fiestas. Si bien agradecemos la rápida respuesta de la FAA y las aerolíneas, así como su asistencia a los pasajeros para la reprogramación de sus viajes, instamos a la Administración a que destine todos los recursos disponibles para apoyar a los pasajeros, de modo que no tengan que asumir los costos financieros inesperados derivados de estas restricciones de vuelo impuestas por el Gobierno”, lee parte del documento con fecha del miércoles 7 de enero.

Los congresistas argumentan que algunas aerolíneas no están reembolsando a los pasajeros los gastos en los que incurrieron por el alojamiento obligado en hoteles.

“Además, tenemos entendido que algunos pasajeros no pudieron conseguir vuelos de regreso a tiempo, lo que dejó a algunos viajeros sin alojamiento ni los medios económicos para cubrir los costos adicionales de hospedaje”, añade la carta.

“Dado que estas interrupciones fueron consecuencia directa de la reciente acción militar en Venezuela, la Administración debe abordar el perjuicio económico causado a los pasajeros afectados”, emplazan los legisladores federales.

A través de la carta, los representantes le piden a la agencia a que responda si establecerá una política formal para brindar asistencia financiera a los pasajeros afectados por estas restricciones gubernamentales al transporte aéreo comercial.

También cuestionan sobre las medidas concretas tomadas o que tiene previsto tomar la Administración Trump para garantizar que los pasajeros que incurrieron en gastos inesperados reciban compensación económica.

Otra pregunta contenida en la misiva es qué instrucciones ha proporcionado el Departamento a las aerolíneas con respecto al reembolso de los gastos.

Finalmente, el grupo pide al Gobierno aclarar qué medidas tomará para garantizar que los pasajeros que viajan hacia y desde Puerto Rico no se vean perjudicados de forma desproporcionada por futuras restricciones del espacio aéreo.

Estas preguntas deben ser respondidas no más tarde del 16 de enero.

La mayoría de las principales aerolíneas pagan los gatos de hotel si un vuelo se cancela por un motivo que esté bajo su control, como problemas de personal o mecánicos. Las empresas aéreas usualmente otorgan vales para alojamiento, y, en varias instancias, para transporte desde y hacia el aeropuerto, aunque las políticas varían según la aerolínea.

En Puerto Rico, cientos de vuelos resultaron afectados desde el sábado. Al menos, hasta principios de semana, decenas de pasajeros estaban lidiando con los efectos del cambio de itinerario o intentando reprogramar sus vuelos.

El comunicado enviado por la oficina del comisionado señala que algunos viajeros tuvieron que esperar hasta seis días para normalizar su agenda de vuelo, y que hubo casos en los que las aerolíneas se negaron a cubrir los gastos de alojamiento bajo el alegato de que la cancelación de vuelos se debió a una orden gubernamental.

“Instamos a la Administración a que actúe con rapidez y destine todos los recursos disponibles para apoyar a los pasajeros, de modo que no tengan que asumir los costos financieros inesperados derivados de estas interrupciones de vuelos ordenadas por el Gobierno”, sostienen los legisladores. “Dado que estas interrupciones fueron consecuencia directa de la acción militar en Venezuela y no de las operaciones de las aerolíneas, la Administración debe compensar los perjuicios económicos sufridos por los pasajeros afectados”, puntualizan.

Los demócratas que se sumaron a la carta de Hernández fueron: Rick Larsen (WA-02), Andre Carson (IN-07), Debbie Wasserman Schultz (FL-25), Brendan Boyle (PA-02), Adriano Espaillat (NY-13), Adelita Grijalva (AZ-07), Luz Rivas (CA-29), Derek Tran (CA-45), Darren Soto (FL-09), Jesús G. “Chuy” García (IL-04), Jan Schakowsky (IL-09), Nikki Budzinski (IL-13), Sharice Davids (KS-03), Troy Carter (LA-02), Robert Menendez Jr. (NJ-08), Nellie Pou (NJ-09), LaMonica McIver (NJ-10), Dan Goldman (NY-10), Ritchie Torres (NY-15), George Latimer (NY-16), Johnny Olszewski (MD-02), Shri Thanedar (MI-13), Chrissy Houlahan (PA-06), Eugene Vindman (VA-07) y Suhas Subramanyam (VA-10).

