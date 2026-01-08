Trump alienta a petroleras estadounidenses a invertir en Venezuela, pero hay dudas por inestabilidad política

El gobierno de Donald Trump busca reactivar la industria energética venezolana en 18 meses, aunque las empresas del sector muestran cautela ante la falta de reglas claras e inestabilidad política en el país sudamericano, que recientemente recibió bombardeos que resultaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Este plan gubernamental incluye promesas de incentivos económicos y reembolsos para las compañías que decidan invertir en el país. El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó a la agencia EFE la existencia de un “diálogo activo” con las empresas para diseñar mecanismos de compensación.

Sin embargo, el gobierno dejó claro que mantendrá el control de las ventas del crudo venezolano de forma “indefinida”. Wright admitió que la recuperación no será inmediata, señalando que se requerirán “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo” para estabilizar la producción.

Los desafíos técnicos y operativos en Venezuela

A pesar del levantamiento selectivo de sanciones para facilitar el transporte y venta de petróleo, expertos señalan obstáculos críticos. Para alcanzar la meta histórica de 3 millones de barriles diarios, se requerirá una inversión masiva en infraestructura, la cual presenta un rezago considerable.

Diego Rivera Rivota, investigador de la Universidad de Columbia, explicó que las decisiones de inversión dependen de factores comerciales privados y no solo de directrices políticas.

“El hecho de que Trump diga ‘drill, baby, drill’ (‘perfora, bebé, perfora’) no significa que va a aumentar la producción porque eso depende de decisiones privadas y comerciales de cada una de estas empresas”, apuntó Rivota.

Incertidumbre política y jurídica

El sector energético enfrenta un horizonte de inversión de largo plazo (10 a 25 años), lo que contrasta con la inestabilidad actual en Venezuela. La permanencia del gobierno de Delcy Rodríguez y el posible cambio de administración en EE. UU. tras las elecciones de 2028 generan dudas sobre la continuidad de las reglas de juego.

“El reto mayor o el de entrada es la incertidumbre sobre cuáles van a ser las reglas del juegos en Venezuela“, advirtió Rivera Rivota. Por su parte, empresarios del sector han manifestado de forma anónima una falta de entusiasmo frente a las propuestas actuales, previo a la reunión programada para este viernes en la Casa Blanca.

