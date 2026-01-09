Adiós a Leticia Molinero, fundadora del Research Institute of United States Spanish

Leticia Molinero, “pionera en la estandarización del español en Estados Unidos”, falleció el 7 de enero en Nueva York, informó la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), institución a la perteneció como Miembro Numerario.

En 2015 la visión de Molinero dio origen en Nueva York “al Research Institute of United States Spanish (RIUSS), organización sin fines de lucro dedicada a la investigación basada en evidencia para promover un lenguaje claro e inclusivo para los hispanounidenses. Sus colegas la recuerdan por su rigor intelectual, su generosidad y su compromiso inquebrantable con la dignidad del español en Estados Unidos”.

Molinero “dedicó su vida a dignificar y estandarizar el uso del español en Estados Unidos, dejando una huella imborrable en la traducción profesional, la política lingüística y la investigación del español estadounidense”, escribió Jorge Covarrubias, vocero de la ANLE, organización fundada en 1973 en Nueva York.

Nacida en Argentina y formada como profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Molinero desarrolló una extensa carrera en Estados Unidos, donde amplió su formación en comunicaciones y análisis financiero en la Universidad de Nueva York (NYU). “Durante décadas dedicó su vida profesional a comprender y abordar los desafíos únicos que enfrenta el español en un país de enorme diversidad hispanohablante donde viven 62 millones de hispanos”.

“Su legado institucional es vasto. Como miembro de número de la ANLE, Molinero impulsó iniciativas que transformaron la relación entre el gobierno estadounidense y la comunidad hispanohablante. Bajo su liderazgo se forjó un acuerdo histórico entre la Administración de Servicios Generales (GSA) y la ANLE, mediante el cual el gobierno de Estados Unidos reconoció a la Academia como autoridad máxima en materia del español en este país.

Como miembro corresponsal de la ANLE (2003-2011), Molinero colaboró en la creación y revisión de la Guía de estilo en español y varios glosarios para la sección multilingüe de DigitalGov.gov de la GSA, utilizados por los redactores y editores de portales del gobierno de Estados Unidos, así como por otros traductores.

“Molinero acuñó el concepto de ´estadounidismos´ para identificar aquellas palabras que, en el uso formal del español en Estados Unidos, adquieren significados distintos a los tradicionales. Sostuvo con convicción que el español formal de este país está pautado por la traducción, una tesis que presentó en su discurso de incorporación como académica de número en 2011″.

En paralelo, durante once años editó la revista bilingüe Apuntes y colaboró durante dos décadas con Glosas, el boletín de la Comisión de traducciones técnicas y científicas de la ANLE. Como presidenta de la organización Intérpretes y Traductores de Español (InTradES) llevó su mensaje a foros en Estados Unidos y el exterior sobre la necesidad de estandarizar el español formal estadounidense.

“Para Leticia Molinero la estandarización del español en Estados Unidos estaba íntimamente ligada a la traducción y al acceso efectivo a derechos. Partía de la convicción de que gran parte del discurso público en español en este país es producto de la traducción y que, sin criterios claros y consensuados, esa traducción podía convertirse en una fuente de confusión o exclusión“, comentó Nuria Morgado, Ph.D., directora de la ANLE y Académica Correspondiente de la Real Academia Española (RAE).

“Por ello colaboró activamente con agencias del gobierno estadounidense en la revisión de instrucciones y documentos en español dirigidos al público hispanohablante, y promovió un lenguaje claro y accesible como una cuestión de justicia lingüística. Desde la ANLE y como presidenta del RIUSS impulsó investigaciones pioneras para dignificar y estandarizar el español institucional en Estados Unidos, siempre desde el respeto a su diversidad”, agregó Morgado.

“Fue una profesional excepcional y una figura clave en la historia de la ANLE. Quienes tuvimos el privilegio de trabajar con ella recordaremos siempre su rigor, su generosidad y su entrega incansable a la dignificación del español en este país”.