Bala atravesó una pared y mató a hispano en hogar en Connecticut, dejando a esposa embarazada

Víctor Quispe, hombre de 37 años, falleció al parecer de manera accidental tras ser alcanzado por una bala que atravesó una pared en su casa en Danbury, Connecticut.

Los agentes policiales acudieron la vivienda en Lake Avenue poco después de las 8:30 p.m. del miércoles. Según la primera hipótesis, un arma de fuego fue disparada dentro de una de las casas adosadas y una bala atravesó la pared, hiriendo mortalmente a un vecino.

Quispe fue declarado muerto en el hospital. Este viernes David “Davicito” Grullón fue identificado como el pistolero sospechoso que huyó del lugar antes de la llegada de la policía y aún lo están buscando, indicó Daily Voice.

Erin Henry, portavoz de la ciudad, dijo que los detectives continúan trabajando activamente para localizar al sospechoso, indicó News Times. La víctima era un barbero excepcional, cuya esposa está esperando un hijo. También era un miembro activo de la asociación de propietarios de su barrio, destacó ABC News.

“La policía dijo que [Quispe] estaba sentado en el sofá. Para ser sinceros, no sabemos qué pasó”, dijo un amigo suyo a CBS News, quien prefirió permanecer en el anonimato. “Se casaron hace poco y ella está embarazada. Quizás de siete meses”, agregó.

En 2022 una niña fue rozada en la cabeza por una bala mientras estaba sentada junto a su abuela en Brooklyn (NYC), a plena luz del día. Ese mismo año una bala perdida acabó con la vida de un astrofísico de Inglaterra al impactarlo en la cabeza mientras se encontraba acostado junto a su novia durante un viaje a Atlanta.

En otro caso similar, en ese mismo condado una bala perdida impactó a una mujer en su apartamento poco después del Año Nuevo 2021. En 2020 un niño fue baleado mientras dormía en su habitación en Nueva Jersey.