Chelsea bajo investigación de la FA tras lanzar una botella al banquillo del Aston Villa

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) presentó cargos contra el Chelsea por no mantener el control sobre la conducta de sus jugadores y miembros del cuerpo técnico, luego de que una botella fuera lanzada hacia el banquillo del Aston Villa durante la derrota 1-2 del pasado 27 de diciembre en Stamford Bridge.

El incidente ocurrió en los minutos finales del encuentro de Premier League, cuando una botella de plástico fue arrojada al área técnica del conjunto visitante, en medio de la frustración por el resultado adverso.

En un comunicado oficial, la FA señaló que el club está acusado de no garantizar que “sus jugadores y/o otro personal relevante dentro del área técnica no se comportaran de manera impropia, provocativa o abusiva”.

Por su parte, el Chelsea informó que llevó a cabo una investigación interna sobre lo sucedido, aunque hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas adicionales en relación con el caso.

