Atletas venezolanos y de Grandes Ligas, impactados por restricciones aéreas tras ataque en Venezuela

La reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela alteró los planes de viaje de decenas de atletas profesionales, especialmente de peloteros vinculados a organizaciones de las Grandes Ligas, muchos de los cuales se encontraban en el país o en la región durante el receso de temporada.

Equipos de la MLB confirmaron que han establecido contacto con sus jugadores para verificar su situación, aunque la liga evitó ofrecer detalles adicionales mientras se evalúa el impacto total del operativo.

La interrupción de los vuelos durante el fin de semana afectó especialmente a los jugadores extranjeros que participan en el torneo invernal, entre ellos un centenar de dominicanos. Sin embargo, aún no se ha precisado cuántos jugadores, entrenadores y miembros del personal de organizaciones de la MLB se encontraban activos en Venezuela al momento de los hechos.

Venezuela sigue siendo una de las principales fuentes de talento para las Grandes Ligas. Al inicio de la temporada 2025, un total de 63 jugadores nacidos en el país formaban parte de los rosters de MLB, junto con la República Dominicana como los mayores exportadores de peloteros extranjeros.

Diversas franquicias estadounidenses aseguraron a ESPN que han brindado apoyo directo a sus atletas venezolanos. Hasta el momento, ninguna reportó incidentes de gravedad.

Entre los jugadores de MLB que participaron en la temporada venezolana figuran el infielder de los New York Mets, Luisángel Acuña, y el jardinero de los Milwaukee Brewers, Jackson Chourio. Desde Baltimore, los Orioles también confirmaron que todos sus jugadores y personal venezolanos se encontraban a salvo y que el club continuará monitoreando la situación de cara al inicio de los entrenamientos en Sarasota.

No solo el béisbol

El impacto se extendió más allá del béisbol. Equipos de la MLS informaron que han mantenido contacto con sus futbolistas venezolanos, algunos de los cuales no se encontraban en el país durante la operación. Orlando City y Portland Timbers esperan que sus jugadores venezolanos se incorporen a tiempo al inicio de los campamentos de pretemporada.

Uno de los casos más destacados fue el del joven mediocampista Yair Gomes, del programa del FC Cincinnati, quien sí se encontraba en Venezuela. El club informó que el jugador logró salir del país por vía terrestre hacia Colombia antes de volar a Estados Unidos, con llegada prevista para comenzar los entrenamientos.

En la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), la venezolana Deyna Castellanos, figura de las Portland Thorns, ha permanecido en Venezuela desde diciembre realizando actividades comunitarias y visitando a su familia. El club indicó que su regreso a Estados Unidos está previsto para la próxima semana y que no anticipa contratiempos.

