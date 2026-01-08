Leyendas del FC Barcelona y Real Madrid jugarán partido en México antes del Mundial 2026

A finales de 2024 se conoció que las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona jugarán un partido en Los Ángeles. El itinerario se extendió y ahora jugarán en el Estadio Akron de las Chivas del Guadalajara, en México, antes del Mundial de 2026.

El pasado martes, en una rueda de prensa, Marcelo Michel Leaño, actual jefe de deportes de las Chivas, anunció el encuentro de la rivalidad más vista en la historia del fútbol.

“Hoy, con este anuncio, marcamos un parte aguas al lograr traer un evento de esta magnitud. Seguiremos trabajando de la mano con el Club Deportivo Guadalajara para que este no sea un evento aislado, sino que continúe proyectándose a nivel mundial”, indicó.

El evento se llamará Copa de Leyendas y la sede será el Estadio Akron. Se disputará el 3 de marzo del 2026, justamente a 100 días del arranque de la justa mundialista.

Ya hay algunas leyendas confirmadas que estarán presentes. Por parte del Real Madrid, Íker Casillas, Fernando Morientes y quien fuera director deportivo de las Chivas, Fernando Hierro.

Por el lado del FC Barcelona estarán Carles Puyol, Xavi Hernández y el actual segundo entrenador de la selección de México, Rafa Márquez.

La fecha del duelo coincide con el cumpleaños del legendario Jorge Vergara. La preventa para las entradas se realizará por medio de HSBC Premier. Los usuarios podrán adquirirlas el próximo lunes 12 de enero.

El partido se jugará semanas después del Clásico de Leyendas que ambas escuadras disputarán en el BMO Stadium de Los Ángeles. Específicamente el 22 de febrero.

El último Clásico de Leyendas entre Real Madrid y FC Barcelona se jugó a finales de marzo en Puerto Rico. El conjunto merengue venció al máximo rival 4-3 en penales tras empatar a un gol.



