Antoine Semenyo llega al Manchester City por $87 millones de dólares

El Manchester City sacudió el mercado de fichajes al anunciar la contratación del delantero ghanés Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth, en una operación valorada en 65 millones de libras (87 millones de dólares).

El atacante de 26 años firmó un contrato por cinco años y medio, en una apuesta clara del club por potenciar su ofensiva de cara a la Premier League y la Liga de Campeones.

Semenyo llega al Etihad Stadium tras consolidarse como uno de los mejores atacantes del fútbol inglés esta temporada, con 10 goles y actuaciones determinantes que lo colocaron en la órbita de clubes como Manchester United y Liverpool.

🚨🔵 Manchester City confirm Antoine Semenyo as new signing, set to wear number 42.



“It was my first number at Bristol City when I first signed and that always stuck with me. It was either 42 or 24, and 24 wasn’t available so I went back to my first number”. pic.twitter.com/EnaifgEVvA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026

¿Qué puede aportar Semenyo al Manchester City?

El internacional ghanés aportará competencia directa en las bandas, donde el campeón inglés ya cuenta con Jérémy Doku, Savinho, Oscar Bobb y Omar Marmoush, además de ofrecer una alternativa como delantero centro para Erling Haaland, el único ‘9’ natural del plantel.

Las lesiones de Savinho y Bobb, sumadas al irregular presente de Marmoush, actualmente en la Copa Africana de Naciones, aceleraron la necesidad de un refuerzo ofensivo.

“Tengo mucho margen de mejora y llegar a este club en este momento de mi carrera es perfecto. Es un privilegio estar aquí”, declaró Semenyo en su presentación oficial.

Guardiola avaló plenamente la operación y subrayó que Semenyo “puede jugar por ambas bandas, como delantero y conoce perfectamente la Premier League”.

El City, segundo en la Premier League a seis puntos del líder Arsenal, busca recuperar el título perdido la temporada pasada. En la Champions League, el equipo es cuarto en la tabla general y apunta a clasificar directamente a octavos de final.

Semenyo podría debutar este fin de semana en la FA Cup ante Exeter y también está habilitado para disputar las semifinales de la Copa de la Liga, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera con uno de los gigantes del fútbol europeo.

